媽才警告別再顧狗！　女在家被2比特犬殘暴咬死兒醒來目睹她屍體

Trena Peed's family said she was caring for someone's two dogs Thursday when they attacked and killed her at a Greensboro home. https://t.co/1gHTl9ESn1 — WFMY News 2 (@WFMY) July 10, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州46歲女子特蕾娜(Trena Peed)擔任狗保母時，在家突然被幫忙照顧的2條比特犬攻擊，鄰居聽到她悽慘叫聲都十分害怕，被人發現時已經死亡。媽媽傷心表示，事前早有不好預感，要她不要再幫忙照顧比特犬，結果真的發生慘案。

特蕾娜7日上午在格林斯伯勒市(Greensboro)家中，要把2條比特犬帶離院子時突然被殘暴攻擊。鄰居向警方報案時表示，「太可怕了，我只聽得到她的喊叫聲，狗一直在那邊攻擊她」」，事件發生時特蕾娜的兒子正在睡覺，醒來時發現她已經死亡。

警方趕到現場將其中一條比特犬擊斃，另一條則被送到動物管制中心隔離。死者媽媽哈里斯(Helen Harris)受訪表示，女兒個性熱心助人才會讓自己遇害，「我前幾天才警告過，要她最好不要把那些狗留在家中，不管主人是誰，他們都應該要出面承擔責任」。目前警方尚未對任何人提出指控。

▼女被幫忙照顧的比特犬咬死。（圖／示意圖／CFP）