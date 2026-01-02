油漆工吸毒ㄎㄧㄤ掉！舊證件闖警大　偷走土地公香油錢箱被逮

▲慣竊毒蟲游姓男子竟太歲頭上動土，偷竊警大校內土地公廟香油錢。（圖／龜山警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

59歲游姓油漆工因為吸毒需錢孔急，竟四處偷竊供日常所需及買毒，游嫌日前騎乘偷來之機車前往中央警察大學，以舊的通行證騙過警衛，進入校園竊取校園裡土地公廟之香油錢箱，並把內有2萬5千元的錢箱整個抱走，沒想到要出校門時，香油錢箱掉落地面而發出巨響被逮。龜山分局偵訊後，依竊盜罪嫌將游移送法辦，並向法院聲請預防性羈押獲准。

游姓男子原從事油漆工作，染有吸食毒品的惡習，數月前因吸食毒品後駕駛車輛遭到桃園分局警方查獲，並依公共危險罪移送法辦及查扣車輛，獲得交保後未因此收歛悔改，反而變本加厲四處偷竊未拔鑰匙之自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，多次竊取電線、鐵器後到資源回收場銷贓變現，以供日常生活及購買毒品所需。

▲▼因騎機車出校門時，不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，為警衛隊發現後將其逮捕。（圖／龜山警分局提供）

游嫌犯罪足跡橫跨桃園、八德、龜山、蘆竹等多個分局轄區，相關分局均組成專案小組積極查緝，但因游嫌居無定所且未使用手機，使得警方難以掌握其具體行蹤，致多次查緝未果。

游嫌上月24日騎乘竊來之機車前往中央警察大學，持先前在該校施作油漆工程時之舊通行證瞞騙警衛隊員警，進入校園竊取校內土地公廟之香油錢箱，所幸天網恢恢及土地公顯現鐵腕，致游嫌得逞後騎機車欲出校門時不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，警衛發現後立即上前將其逮捕，並通報龜山分局坪頂派出所員警到場帶回偵辦，經龜山分局彙整游嫌所涉各項竊盜犯行資料，建請桃園地方檢察署向法院聲請預防性羈押獲准，終結游嫌四處逃亡、恣意行竊之惡行。