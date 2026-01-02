　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

油漆工吸毒ㄎㄧㄤ掉！舊證件闖警大　偷走土地公香油錢箱被逮

▲慣竊毒蟲游姓男子竟太歲頭動土，偷竊警大校內土地公廟香油錢。（圖／龜山警分局提供，下同）

▲慣竊毒蟲游姓男子竟太歲頭上動土，偷竊警大校內土地公廟香油錢。（圖／龜山警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

59歲游姓油漆工因為吸毒需錢孔急，竟四處偷竊供日常所需及買毒，游嫌日前騎乘偷來之機車前往中央警察大學，以舊的通行證騙過警衛，進入校園竊取校園裡土地公廟之香油錢箱，並把內有2萬5千元的錢箱整個抱走，沒想到要出校門時，香油錢箱掉落地面而發出巨響被逮。龜山分局偵訊後，依竊盜罪嫌將游移送法辦，並向法院聲請預防性羈押獲准。

▲慣竊毒蟲游姓男子竟太歲頭動土，偷竊警大校內土地公廟香油錢。（圖／龜山警分局提供，下同）

游姓男子原從事油漆工作，染有吸食毒品的惡習，數月前因吸食毒品後駕駛車輛遭到桃園分局警方查獲，並依公共危險罪移送法辦及查扣車輛，獲得交保後未因此收歛悔改，反而變本加厲四處偷竊未拔鑰匙之自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，多次竊取電線、鐵器後到資源回收場銷贓變現，以供日常生活及購買毒品所需。

▲▼因騎機車出校門時，不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，為警衛隊發現後將其逮捕。（圖／龜山警分局提供）

▲▼因騎機車出校門時，不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，為警衛隊發現後將其逮捕。（圖／龜山警分局提供）

▲▼因騎機車出校門時，不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，為警衛隊發現後將其逮捕。（圖／龜山警分局提供）

游嫌犯罪足跡橫跨桃園、八德、龜山、蘆竹等多個分局轄區，相關分局均組成專案小組積極查緝，但因游嫌居無定所且未使用手機，使得警方難以掌握其具體行蹤，致多次查緝未果。

游嫌上月24日騎乘竊來之機車前往中央警察大學，持先前在該校施作油漆工程時之舊通行證瞞騙警衛隊員警，進入校園竊取校內土地公廟之香油錢箱，所幸天網恢恢及土地公顯現鐵腕，致游嫌得逞後騎機車欲出校門時不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，警衛發現後立即上前將其逮捕，並通報龜山分局坪頂派出所員警到場帶回偵辦，經龜山分局彙整游嫌所涉各項竊盜犯行資料，建請桃園地方檢察署向法院聲請預防性羈押獲准，終結游嫌四處逃亡、恣意行竊之惡行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

暗語賣安毒瞎扯是壯陽藥　重判11年2月

暗語賣安毒瞎扯是壯陽藥　重判11年2月

許姓男子兩度販賣安非他命給一名毒蟲，收取1萬6千元，遭警方查獲送辦，雖其矢口否認犯行，辯稱是「壯陽藥」，法院根據買家證詞及雙方聯繫時，刻意以暗語躲避查緝，毒蟲也供出是向許男購買安非他命，認定許男確實營利販毒，判許應執行有期徒刑11年2月。

桃園開出頭獎　彩券行老闆：是土地公加持

桃園開出頭獎　彩券行老闆：是土地公加持

臨時工連7天沒工作　當街行搶買菜婦1500元

臨時工連7天沒工作　當街行搶買菜婦1500元

毒駕男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制

毒駕男開上國道跑給警追　遭破窗拉出壓制

毒蟲拒檢狂飆撞傷2人　多項違規先罰22萬

毒蟲拒檢狂飆撞傷2人　多項違規先罰22萬

關鍵字：

油漆工毒蟲中央警大土地公香油錢

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面