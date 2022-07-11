情侶汽車旅館恩愛！女友被惡徒闖入性侵　男崩潰把他分屍洩恨

Hunter killed O. Fulton and cut his member off at Motel: Cops https://t.co/wDwUsi0WKK — Nasim Pamil (@NasimPamil) July 8, 2022

記者李振慧／綜合報導

加州29歲男子富爾頓(Hunter O. Fulton)與女友在明懷俄州度假，在酒吧結識一名男子，沒想到對方居然趁他外出時，潛入房間性侵女友，他一怒之下把人殺害分屍，被捕時還向警方嗆聲，「今天如果是你的女友被性侵，你也會殺了他」。

富爾頓因為上月在明懷俄州Gas Lite汽車旅館謀殺男子MTC，被控二級謀殺、分屍、非法持有武器等罪，警方還在浴缸旁找到一個謀殺工具包，裡面放有鋸子、塑膠袋等犯案工具，他辯稱自己是為了保護女友才會犯案。

富爾頓女友表示，上月24日她在酒吧被MTC搭訕騷擾，富爾頓出面後對方道歉，還請他們喝飲料，她和男友返回房間後吸食毒品狂歡，凌晨時男友沒鎖門就離開房間，結果MTC突然闖進來性侵，幸好男友沒多久就返回，2人打了起來開槍。

警方後來對MTC失蹤案進行調查，結果在汽車旅館房間浴缸中找到遺體，法醫裁定死因是他殺，且死後遭到分屍。富爾頓目前被關押在奧爾巴尼郡(Albany County)監獄中候審，如謀殺罪成立將被判20年以上刑期。

▼目睹女友被性侵，男子殺人洩恨。（圖／示意圖／達志影像）