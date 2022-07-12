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台南鹽洲抽水站開工動土　黃偉哲：改善永康六甲頂積淹水問題

▲台南市永康區鹽洲抽水站新建工程動土，由市長黃哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區鹽洲抽水站新建工程動土，由市長黃哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區為人口最多行政區，市長黃偉哲上任以後，為改善永康地區鹽行、六甲頂地區淹水狀況，指示水利局積極向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費，辦理永康區鹽洲抽水站新建工程，並獲核定補助約3.54億元，工程於12日開工動土，預計2014年汛期即可完工。

非常重視治水問題的黃偉哲親自出席典禮，他期待抽水站完工後能將常年來的積淹水問題一次解決。包括內政部營建署副總工程司陳志偉，許多關心治水的地方民意代表、里長，和在地居民都紛紛出席，整個動土典禮十分熱鬧。

▲台南市永康區鹽洲抽水站新建工程動土，由市長黃哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝內政部營建署對於本項工程的全額補助，鹽洲抽水站新建是為了改善永康的治水，六甲頂周遭之前是易淹水地區，鹽洲抽水站完成後，將能有效改善水患的問題；同時，鹽洲抽水站的用地是公園用地，未來抽水站完工後，公園的綠美化、各項遊憩設施，市府也會陸續來建設，以後下大雨時抽水站可發揮排水功能，未下雨時這裡就是市民的遊憩公園，不僅保障市民生活，也提供居民休憩的空間，是一舉二得的建設。

水利局長韓榮華表示，永康六甲頂地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致降雨難以宣洩，必須以機械方式進行抽排，為有效解決此一問題，水利局遵循總合治水策略，以「低地機械抽排，高地重力排」雙管齊下的方式進行改善。

▲台南市永康區鹽洲抽水站新建工程動土，由市長黃哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局說明，針對地勢較高處，目前已經正在辦理雨水下水道建置計畫，將高處地表逕流利用箱涵直接排入鹽水溪，避免流入低地造成負擔，預計2023年底完工投入防汛作業，而針對地勢較低處，除目前已完成之鹽水溪堤後道路3m*3m 引流箱涵外，搭配這次興建抽水量能約26cms的鹽洲抽水站，於鹽水溪水位過高時，將低地雨水導進抽水站後，再抽排至鹽水溪，完工後可進一步增加當地防洪能量，有效減少鹽行、六甲頂地區積淹水情形。

▲台南市永康區鹽洲抽水站新建工程動土，由市長黃哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前鹽水溪沿岸已完成永康東抽水站、永康抽水站等站，未來鹽洲抽水站完工後，本地區抽水量可達90cms，且本區域將採抽水站聯合運轉的方式，搭配鄰近既有的抽水站，以光纖網路遠端控制之操作模式，強化抽水站運轉機制，除能節省人力成本外，更能快速有效排洪。

近年受極端氣候影響，超過保護標準的強降雨將逐漸成為常態，水利局表示，會秉持治水「沒有最好、只有更好」，持續研議精進作為，加速各項治水改善規劃，保障週邊市民生命財產安全。

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