台南中西區透天厝法拍　執行署台南分署21日預約帶看

▲行政執行署台南分署公告拍賣台南市中西區友愛街透天厝，合併拍賣底價為新台幣376萬元，7月21日上午10時，由執行人員帶看實際了解房屋現況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署公告將於2022年8月2日下午3時在分署二樓拍賣室，以通訊投標方式第一次公告拍賣一棟位於台南市中西區友愛街透天厝，合併拍賣底價為新台幣376萬元，為增加民眾投標意願及提高願出價額，台南分署將於7月21日上午10時，由執行人員帶領有興趣民眾進入屋內，實際了解房屋現況。

台南分署表示，該棟為屋齡約60年的2層樓透天厝，3層是增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，基地共有2筆地號土地面積分別為28.3平方公尺及6.81平方公尺，合計面積為35.11平方公尺。因原屋主已死亡，由財政部國有財產署臺南分署擔任遺產管理人，現況為空屋。

台南分署提醒，本次為預約帶看法拍屋，請有興趣的應買人於2022年7月20日下午4時30分前來電預約，連絡人：信股張書記官，電話：06-2134322轉325。另請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。

此外，本次拍賣採通訊投標的方式。應買人可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。