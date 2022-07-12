台灣最強女鬼對打殭屍展！　7／18開放首梯報名

記者林悅、黃翊婷／綜合報導

南美館「亞洲的地獄與幽魂」開展後，吸引滿滿人潮前往朝聖，甚至因為排隊人數太多，三度暫停售票。今年暑假台南市觀光局推出「殭屍閃一邊，最強女鬼在台南」主題活動，由本土最強女鬼對打殭屍展，透過鬼故事「陳守娘大戰廣澤尊王」，帶領大家認識台南的另一個神奇世界，首梯預約將在7月18日上午8時開放。

▲「陳守娘大戰廣澤尊王」的故事是清末台灣四大奇案之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早開發的地區，充滿各種故事，清末台灣四大奇案中，就有三大案發生在台南，其中林投姐復仇與陳守娘大戰廣澤尊王，更是早年台南人耳熟能詳的鬼故事，只是早年因為對鬼神的禁忌，大家比較少提起，最近殭屍展引起風潮，觀旅局以陳守娘故事為背景，規劃遊程，讓遊客甚至是年輕一輩，透過鬼故事的導引，更認識台南。

相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘因為從小受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，她守節不二，當時有台灣縣衙門的一位幕賓（師爺）垂涎於她的美貌，以高價誘惑婆婆與小姑，要求與她共度春宵。小姑貪圖這位幕賓的錢財，勸陳守娘賣身，陳守娘不願意，婆婆、小姑就動手想逼迫就範，最終她被婆婆與小姑用利器刺下體而死。

▲節孝祠內仍有陳守娘的牌位。

陳守娘不甘枉死，化為厲鬼作祟，民眾請求永華宮廣澤尊王出面談判未果，雙方鬥法，入夜後常見青紅兩道光芒追逐，後來由德化堂觀音大士協調，不追究陳守娘驚擾民眾的責任，同時入祀孔廟節孝祠，才為這個故事寫下句點。迄今，節孝祠內仍有陳守娘的牌位，也為故事增添不少真實性。

觀旅局長郭貞慧提到，民間傳說神鬼殊途，鬼看到神明總會想辦法閃躲，但陳守娘受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法，堪稱是台灣最強女鬼。觀光局昨日（11日）已進行路線探勘，預計將在7月30日（農曆7月2日）舉辦第一梯次導覽，預約時間為7月18日上午8時起，民眾屆時可上活動網站查詢。