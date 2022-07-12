統一教爆恐怖洗腦！前教友親揭：10年捐款逾200萬　信徒賣房湊錢

▲ 山上犯案動機被指與統一教有關。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲槍手山上徹也供稱，犯案動機是母親沉迷宗教，付出鉅額捐款導致破產，才會鎖定與此團體關係密切的安倍。該團體被指為來自南韓的「統一教」，日本富山縣就有前教友踢爆，10年來在被洗腦的狀態下捐出千萬日圓，還有教友為此賣房，已經導致許多家庭支離破碎，就像山上一樣。也有律師出面表示，曾遇過因捐款損失逾10億的案例。

世界和平統一家庭聯合會（舊稱統一教會）日本教會會長田中富廣11日召開記者會證實，山上的母親確實是教友，在1990年代後期加入，也曾向教會捐款，但不清楚山上家庭狀況細節，只知道他們確實破產，也未透露具體金額。

日本鬱金香電視台報導，富山縣一名現已退出統一教會的女性受訪披露，她剛入教時也很開心，但「一路走來都是錢、錢、錢和捐款、捐款」，如今回想起來確實導致家庭破碎，只是當時聽說這是所有人的必經之路。

教會人員曾問她有多少錢，但她存款不多，只能將保單解約和借貸，盡可能借越多越好，10年來捐款近1000萬日圓（約新台幣218萬元），也令她債台高築，但當時彷彿遭人洗腦，認為自己必須捐款。

田中11日在記者會上宣稱，備受爭議的捐款問題已經成為過去。但這名前教友表示，和山上一樣因家人成為信徒，大量捐款導致家庭破碎的案例還有很多，許多人為捐款辛苦湊錢，甚至賣房、挪用父母遺產。

日本宗教詐騙防範律師協會「全國靈感商法對策律師聯絡會」代表山口廣也表示，捐款是統一教對教徒的要求，表面上看來是目標，實際上卻是必須達成的規定，許多人損失達到10億（約新台幣2.18億元），甚至20億（約新台幣4.36億元），他看過許多實際案例，也有人正為此向他們諮詢。

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