搶救安倍狂輸2萬cc血　竟挨轟「浪費血」耍特權

▲安倍經緊急搶救仍宣告不治。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊送醫院搶救，儘管輸血超過2萬cc，但仍宣告不治。但就在此消息傳出後，部分網友冷血批評，這就是特殊待遇，一般人根本無法獲得此種醫療資源，享有特權且浪費血。

日媒報導，安倍晉三遭嫌犯山上徹也連開2槍後，送至奈良醫大附屬醫院搶救，期間輸血超過100單位（1單位200cc），也就是2萬cc，最終仍因失血過多死亡。院方不斷接到電話投訴，質疑搶救不力。

然而此時也有人冷眼旁觀這一切，更認為這樣搶救安倍相當浪費，「浪費血」、「一般人不可能獲得的待遇」。已知日本捐血狀況不佳，加上新冠疫情造成血液庫存嚴重不足。

相關說法引發討論。不過推特用戶Taku Kazamaki表示，有人說對這種沒有希望救活的心臟受傷患者輸血100個單位太不合理，原因就是此人是VIP，「這種說法是馬後炮的極致……只是你不知道而已吧，在醫療現場，團隊就是會輸血超過100個單位來拼命搶救心臟主動脈損傷的病人，這些人都是一般的市民」。

助かる見込みの無い心損傷に輸血100単位はナンセンスだ、VIPだからだろう、というツイを見た。これぞ「後からなら何とでも言える」の極致。



あなたが知らないだけで、100単位を超える輸血を使いながら心大血管損傷と必死に戦う現場は確実に存在している。そして患者は無名の市民達だ。 — Taku Kazamaki (@kazacky) July 8, 2022

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