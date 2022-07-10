日警坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」　360度警戒線破大洞

▲山上徹也朝安倍連開2槍，被當場壓制。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭41歲嫌犯山上徹也連開2槍，搶救不治身亡。有多名現場員警承認，是在聽到第一聲槍響之後，才驚覺現場有可疑人物出現。

NHK報導，安倍8日在奈良街頭輔選時，遭到山上徹也連開2槍，胸、頸中彈，送醫搶救不治。但經了解，當時現場除了有警視廳特警（SP）一人之外，一旁還有奈良縣便衣警察等數十人戒備，身後也有安排警力維安，可說是設下360度警戒線。

但依據案發當下的畫面，山上徹也先是潛伏在現場，接著一路朝安倍靠近，在距離數公尺時連續開2槍，但直到槍聲響起，維安人員才開始有反應。對此，許多人士認為，沒能制止槍擊案發生是個問題，現場警力應該要在嫌疑人接近安倍的階段就要採取應對措施。

部分說法指出，除了維安措施未能阻止嫌疑人接近，安倍身後警備不充分也是個問題，有必要查清楚，當時設下的安全距離範圍是否適當，以及有可疑人士接近時為何沒有採取相對應的行動。

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