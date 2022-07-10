山上徹也「1發6顆子彈」刺殺安倍　棄用9槍管大殺傷力手槍原因曝

▲現場維安人員制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良市為參議院選舉進行街頭演講，不幸遭槍手山上徹也襲擊身亡。山上徹也被捕後罪名改控「謀殺」，調查官指出當時兇嫌使用的土製手槍為「一發6顆子彈」的裝置，原理類似散彈槍，但兇嫌家中其實還有一把捆了9根槍管的土製槍枝，不過因為太過顯眼，最終仍選擇使用2根槍管的改造手槍。

日本《讀賣新聞》報導，奈良警方調查人員指出，現場繳獲山上徹也犯案用的改造手槍1支，槍枝長約40公分，高度20公分。根據山上本人的說法，槍管的2個金屬圓柱體是用木板及膠帶捆綁固定，筒內安裝一個類似膠囊的物體，裡面最多可放6顆子彈，一次擊發能將6顆子彈全數射出。

從現場畫面判斷山上與安倍的距離約6到7公尺，山上從安倍背面開槍。事後奈良警方檢視現場，在約20公尺外的選舉車上發現，招牌上有多個疑似是彈恐的洞，警方認為可能是流彈，但依據飛行距離判斷仍具有相當大的威力。

奈良警方在案發當天就進入山上徹也的家中搜查，發現兇嫌家中有多支與犯案槍枝結構相似的改造手槍，能夠將多個金屬圓柱體用膠帶綑綁在一起，其中一支槍枝甚至綑綁管數多達9根。

▲安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

山上告訴警方，他最初在網路上購買火藥，找來空彈殼後自己進行裝填，原本他有打算製造炸彈，但沒有成功，才轉而製造手槍。

不論炸彈或手槍，明顯可以看出山上在進行製作時，並未考慮到除了目標對象外的附帶傷害，一發能夠散射6顆子彈的槍枝，即便傷及其他民眾或旁人，對山上而言似乎無所謂，因為他一心想要置安倍於死地。