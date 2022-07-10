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律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻：點滴之恩不能忘

記者陳俊宏／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，總統蔡英文下令，各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天。但律師葉慶元認為，安倍沒偉大貢獻，嗆蔡「你要媚日是你的決定，請不要違法！」對此，律師林智群表示，受之於人，點滴之恩不能忘，降半旗是表示對安倍的感謝，跟媚日沒什麼關係。

林智群在臉書說，去年台灣缺疫苗時，日本前後5次送了390萬劑AZ疫苗給台灣，安倍是幕後重要推手，這樣不算對台灣有貢獻，什麼叫有貢獻？

林智群指出，「我想如果安倍還在，也不會跟我們討什麼人情，但受之於人，點滴之恩不能忘。降半旗，是表示對安倍的感謝，跟媚日沒什麼關係。」

▼蔡英文下令降半旗，悼念對台友好的安倍晉三。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文決定降半旗悼安倍晉三。（圖／翻攝蔡英文臉書）

葉慶元則在臉書發文，引用《國旗下半旗實施辦法》當中第四條規定，對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者、現任友邦元首，上述人士逝世時，得經總統決定下半旗。

葉慶元質疑，安倍晉三是卸任日本首相，非友邦元首，對我國、世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，「請問為什麼可以下半旗？你要媚日是你的決定，請不要違法！」

▲▼台灣加油。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

▲▼安倍相當友台，在2018年花蓮大地震時，親手寫下「台灣加油」；2021年台灣鳳梨遭大陸禁止進口，他更暖心與鳳梨合照，展現力挺決心。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

▲▼台灣加油。（圖／翻攝安倍晉三臉書）

對此，有網友留言，安倍送疫苗不算是貢獻嗎？葉慶元回應，展現大國風範，等於對我國有偉大貢獻？他重申，安倍到底有什麼特殊貢獻？我國跟日本有恢復邦交嗎？

安倍晉三遇刺身亡，蔡英文9日下令，各級政府機關、公立學校於11日降半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻。事實上，身為日本堅定盟友的美國，最先宣布降半旗悼念安倍；印度也在9日宣布全國哀悼、降半旗一天。

▼安倍贈台390萬劑AZ疫苗。（圖／資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗下午1時58分抵達桃園國際機場，地勤人員卸貨送往通關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼葉慶元發文。（圖／翻攝葉慶元臉書）

（圖／翻攝葉慶元臉書）

▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）

（圖／翻攝林智群臉書）

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