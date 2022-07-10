安倍過去10年對中立場劇變　強力挺台被批「日本頭號反中政客」

▲安倍晉三吃台灣鳳梨，親筆鼓勵台灣加油。（圖／翻攝自安倍晉三Facebook／首相官邸）

記者張靖榕／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡享壽67歲，回顧他任內對中國以及台灣態度其實有相當大程度的轉變。安倍2012年第二次就任日本首相時，展開長達8年與中破冰的外交努力，但在2020年國際局勢轉變與卸任後，安倍態度明顯轉向對中國多有批評，並且多次以發言和實際行動挺台。

安倍在2006年至2007年曾短暫擔任過1年首相，後於2012年再度擔任首相，直至2020年卸任，他對日本近10年的政治外交以及國防局勢具有深遠影響。外交方面，安倍2012年初就任首相時，中國社會反日情緒處於巔峰，抗議日本強占釣魚台，之後安倍與中國國家主席習近平多次會面，致力於緩和日中關係。

安倍並於2018年成為此前7年來首位赴中國進行官方訪問的日本首相，當時與中國總理李克強簽署多項合作協議，有意為將來雙方政治與經濟的合作鋪路，使日本在中美之間取得風險平衡。

▲日人悼念安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

隨著近幾年局勢推展，中國崛起與對外動作頻頻，令美日擔憂加深，尤其北京當局對人權的侵害與在台海的挑釁，讓安倍和許多日本政治人物擔心印太局勢一旦失衡，日本將被迫捲入衝突，因此安倍2020年卸任後，開始明確主張日本應推動自衛隊改革，並加強支持台灣力道，甚至說出名言，「台灣有事，就等同日本有事。」標誌出安倍的「和中」態度大轉彎為「反中」立場。

安倍更在中國禁止進口台灣鳳梨後，在社群媒體上PO出手拿台灣鳳梨，要台灣加油的照片，被視為日本挺台的重量級人物。安倍的種種態度變遷，讓他因此在中國官方與民間輿論圈被批為「日本頭號反中政客」。