　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刺殺安倍前曾勘查多個地點！　兇嫌認「只有奈良可帶武器」

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也10日上午依殺人罪嫌移送檢方，而他也向警方坦承，自己在行兇前一天就曾跟著安倍到岡山的造勢活動現場，但當時警力戒備森嚴，還需要留下姓名、地址才能入場，所以才會放棄行兇，「除了奈良以外的地方，都無法攜帶武器靠近。」

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲山上徹也8日趁著安倍在奈良發表演說時，持自製手槍朝他連開兩槍，導致安倍失血過多身亡。（圖／路透）

▲安倍晉三最後一篇發文，是在幫自民黨岡山縣議員參選人小野田紀美站台。（圖／翻攝自安倍推特）

▲安倍晉三最後一篇推特就是幫自民黨岡山縣議員參選人小野田紀美站台。（圖／翻攝自安倍推特）

根據《讀賣新聞》報導，現年41歲的山上徹也8日趁著安倍在奈良大和西大寺車站發表演說時，持自製手槍朝他連開兩槍，導致安倍最終因失血過多身亡。山上遭警方逮捕後供稱，案發前一天他就曾前往岡山市北區大廳舉辦的自民黨候選人演講會，因為當時安倍也受邀上台演說助選，「我不管怎樣都要殺了他，所以在造勢地點到處跟蹤，結果除了奈良以外的會場，都無法攜帶武器靠近。」

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲山上徹也行兇後立刻遭壓制逮捕。（圖／路透）

據了解，山上當時攜帶自製槍枝等物品到了岡山活動現場，但確認了現場警力戒護森嚴之後，就沒有進行襲擊。岡山的競選小組透露，安倍現場演說時間只有10分鐘左右，當時會場約有2300人，而主辦方除了要求入場民眾必須留下姓名和地址外，岡山縣警局與警視廳特警（SP）也都在周圍進行戒護，不過沒有進行隨身行李和身體檢查。

主辦方後來查閱了當時的入場者資料，並沒有發現山上的姓名，也許當時他用了假名，或是在場外觀察後就先行離開。山上向警方表示，安倍訪問岡山市的消息是一星期前就在自民黨議員的推特上公布，而將在奈良進行街頭演講的消息也是從網路上得知。

►安倍遇刺亡後美方最高層官員！　國務卿布林肯將赴日致哀
►日警坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」　360度警戒線破大洞
►槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方！　眼神直盯鏡頭未露愧疚

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了
重機男總統府前「翹孤輪」GG了！　囂張影片曝光
刺殺前勘查多個地點！　山上徹也曝「選擇奈良原因」
快訊／驚悚爆頭影片！女遭油罐車擦撞　頭顱破裂慘死
趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！　出院緊急喊卡
安倍遇刺！歐陽靖曝「日年輕人很冷淡」被罵翻　她蒐證報警
國4離奇車禍！賓士E300「5層樓高墜地」　駕駛昏迷插管
快訊／日警認了！　坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本26屆參議院選舉今登場！估自民黨可奪過半席次　深夜結果出爐

刺殺安倍前曾勘查多個地點！　兇嫌認「只有奈良可帶武器」

安倍遇刺亡後美方最高層官員！　國務卿布林肯周一赴日致哀

日警坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」　360度警戒線破大洞

山上徹也「1發6顆子彈」刺殺安倍　棄用9槍管大殺傷力手槍原因曝

快訊／大韓航空班機異常！緊急迫降亞塞拜然　乘客目睹引擎燃火花

山上徹也「去年性情大變」！曾是模範員工　但從不跟同事聊天

槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方！　眼神直盯鏡頭未露愧疚

和安倍私交好！女政客瞻仰遺容　忍淚揭露「面容安詳」

山上徹也痛恨「宗教團體」曝！害母捐款到破產　與自民黨關係密切

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

日本26屆參議院選舉今登場！估自民黨可奪過半席次　深夜結果出爐

刺殺安倍前曾勘查多個地點！　兇嫌認「只有奈良可帶武器」

安倍遇刺亡後美方最高層官員！　國務卿布林肯周一赴日致哀

日警坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」　360度警戒線破大洞

山上徹也「1發6顆子彈」刺殺安倍　棄用9槍管大殺傷力手槍原因曝

快訊／大韓航空班機異常！緊急迫降亞塞拜然　乘客目睹引擎燃火花

山上徹也「去年性情大變」！曾是模範員工　但從不跟同事聊天

槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方！　眼神直盯鏡頭未露愧疚

和安倍私交好！女政客瞻仰遺容　忍淚揭露「面容安詳」

山上徹也痛恨「宗教團體」曝！害母捐款到破產　與自民黨關係密切

花蓮死亡車禍！油罐車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場死亡

安心亞錄影「喬內褲」裝沒事　下秒轉頭一看尷尬了

陸發現新型重組豬流感病毒　港研究：具人畜傳播可能性

FoFo重回先發飛機包切後排　BLG換上新打野...仍不敵WBG吞第六敗

90歲嬤重聽！暖金孫「電話一響就狂吠」　樂當鬧鐘提醒她

「涼感天絲」內衣下殺314元　網購超有隱私、不怕在店面試穿尷尬

一路享受海景山嵐！遊玩仙境台東住宿推薦　親子爽泡露天湯屋SPA

網路看新北小套房「屋主卻拒看房」　原因傻爆！過來人：請低調

「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

梁朝偉：這一生就好好照顧劉嘉玲！　結婚14年不生子背後原因好暖

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

山上徹也身世曝光！求學階段文武雙全

畫面曝！安倍隨扈惹議　案發竟先關心摔倒女高中生

台北101悼安倍晉三　日網友感動謝謝

安倍被2槍殺害　選舉車找到5彈痕

大陸夜店辦「安倍靈堂電音趴」狂歡慶祝！惹怒全網

22人警備護不了安倍　前台維安人員：一定要擋子彈

快訊／斯里蘭卡總理宣布辭職

山上徹也痛恨「宗教團體」曝光　

示威者闖入官邸影片曝　斯里蘭卡總統宣布辭職

哈薩克宣布退出獨立國家國協

日警坦承　聽到第1槍才驚覺出事

更多熱門

相關新聞

安倍遇刺亡後美方最高層官員！　國務卿周一赴日致哀

安倍遇刺亡後美方最高層官員！　國務卿周一赴日致哀

日本前首相安倍晉三遭刺殺身亡，美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將會於下周啟程前往日本致哀。

賓士撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

賓士撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻不能忘

律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻不能忘

山上徹也「1發6顆子彈」刺殺安倍　棄用9槍管手槍原因曝

山上徹也「1發6顆子彈」刺殺安倍　棄用9槍管手槍原因曝

槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方

槍殺安倍兇手「步伐輕鬆愜意」移送檢方

關鍵字：

安倍晉三山上徹也日本影音

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

老婆不斷喊安倍晉三小名！醫院急救過程曝光

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面