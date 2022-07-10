刺殺安倍前曾勘查多個地點！　兇嫌認「只有奈良可帶武器」

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也10日上午依殺人罪嫌移送檢方，而他也向警方坦承，自己在行兇前一天就曾跟著安倍到岡山的造勢活動現場，但當時警力戒備森嚴，還需要留下姓名、地址才能入場，所以才會放棄行兇，「除了奈良以外的地方，都無法攜帶武器靠近。」

▲山上徹也8日趁著安倍在奈良發表演說時，持自製手槍朝他連開兩槍，導致安倍失血過多身亡。（圖／路透）



▲安倍晉三最後一篇推特就是幫自民黨岡山縣議員參選人小野田紀美站台。（圖／翻攝自安倍推特）



根據《讀賣新聞》報導，現年41歲的山上徹也8日趁著安倍在奈良大和西大寺車站發表演說時，持自製手槍朝他連開兩槍，導致安倍最終因失血過多身亡。山上遭警方逮捕後供稱，案發前一天他就曾前往岡山市北區大廳舉辦的自民黨候選人演講會，因為當時安倍也受邀上台演說助選，「我不管怎樣都要殺了他，所以在造勢地點到處跟蹤，結果除了奈良以外的會場，都無法攜帶武器靠近。」

▲山上徹也行兇後立刻遭壓制逮捕。（圖／路透）



據了解，山上當時攜帶自製槍枝等物品到了岡山活動現場，但確認了現場警力戒護森嚴之後，就沒有進行襲擊。岡山的競選小組透露，安倍現場演說時間只有10分鐘左右，當時會場約有2300人，而主辦方除了要求入場民眾必須留下姓名和地址外，岡山縣警局與警視廳特警（SP）也都在周圍進行戒護，不過沒有進行隨身行李和身體檢查。

主辦方後來查閱了當時的入場者資料，並沒有發現山上的姓名，也許當時他用了假名，或是在場外觀察後就先行離開。山上向警方表示，安倍訪問岡山市的消息是一星期前就在自民黨議員的推特上公布，而將在奈良進行街頭演講的消息也是從網路上得知。

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