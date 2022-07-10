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高流中心建築體首次「點亮白光」畫面曝！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

▲高雄市政府點亮愛河旁以及流行音樂中心的的燈光，以純白色的燈光來悼念安倍晉三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府點亮愛河旁以及流行音樂中心的的燈光，以純白色的燈光來悼念安倍晉三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了日本前首相安倍晉三被槍擊身亡，高雄市長陳其邁罕見深夜在臉書連發5篇文，同時也透過點亮愛河旁的燈光以及高雄流行音樂中心的建築體燈光，用「白光」代表追思這位台灣的摯友。

陳其邁在9日深夜11點左右在臉書發文，表示以追思的純白光來悼念台灣的摯友，也就是日本前首相安倍晉三的不幸離世，陳其邁寫道「安倍前首相曾協助捐贈台灣友情疫苗，在疫情緊繃之時，和台灣站在一起。當強震震碎了台灣的心，他親筆寫下『台灣加油』，為台灣點起希望溫暖的光。他更熱情推銷高雄鳳梨，讓世界透過他的眼睛看見高雄、看見台灣。
謝謝安倍前首相畢生對台灣的友善、對高雄的支持與疼惜，點點滴滴，高雄感念在心。

▲高雄市政府點亮愛河旁以及流行音樂中心的的燈光，以純白色的燈光來悼念安倍晉三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府點亮愛河旁以及流行音樂中心的的燈光，以純白色的燈光來悼念安倍晉三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲愛河週邊亮起白色燈光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲愛河週邊亮起白色燈光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因為愛河是高雄的母親之河，牽動高雄百年城市之心。所以「這一夜，愛河以象徵聖潔、和平的白光，感念安倍前首相生前對台灣的溫暖。告訴全世界，台灣、高雄會和日本持續並肩同行，深化合作，堅定捍衛民主自由價值。而摯友，永遠會在光亮起的時候，提醒我們他正漾著溫暖的微笑，一如既往，為我們加油」。

雖然寫完這些文字之後，陳其邁似乎還覺得有說不完的思念話語，所以在發文之後，隨即又貼上了四段小文，「映著白光，為失去一位誠摯的日本朋友、一位台日敬重的政治家感到哀悼」、「在台灣遇到困難的時候，日本前首相 #安倍晉三 總是不吝聲援與力挺，一直是台灣真摯的朋友」、「深深友誼，款款地感謝與繫絆」、「感念安倍前首相生前對台灣的溫暖，今晚高雄愛河的燈光以及高雄流行音樂中心的建築體燈光，我們以代表追思的純白光，來悼念這位台灣的摯友」。

▲愛河週邊亮起白色燈光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府點亮愛河旁以及流行音樂中心的的燈光，以純白色的燈光來悼念安倍晉三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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