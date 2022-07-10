保鑣真會擋子彈！美前總統遭開6槍暗殺　隨扈飛撲「肉身護主」搶命

▲山上徹也朝安倍連開兩槍後才遭壓制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時遭槍擊身亡，有多名現場員警承認，是在聽到第一聲槍響之後，才驚覺現場有可疑人物出現，讓政治人物的維安問題引發關注。就有網友問說，是否真的有隨扈會肉身擋子彈，事實上美國前總統雷根（Ronald Reagan）在1981年遭暗殺時，就是其隨扈麥卡錫飛撲擋下子彈，才讓雷根躲過一劫。

▲美國前總統雷根1981年遭暗殺，隨扈第一時間拼命將其護送進車內。（圖／達志影像／美聯社）

美國前總統雷根1981年在華府的希爾頓酒店外，遭槍手辛克利（John Hinckley）持左輪手槍在1.7秒內連開6槍，結果導致雷根肺部中彈，嚴重內出血。雷根的隨扈麥卡錫（Tim McCarthy）在第一聲槍響響起時，立刻飛撲擋在雷根面前，充當人肉盾牌，導致子彈打中腹部，卻也替雷根擋下後面致命攻擊。

▲雷根的隨扈麥卡錫（前方）在第一聲槍響響起時，立刻飛撲擋在雷根面前，充當人肉盾牌，導致子彈打中腹部。（圖／達志影像／美聯社）



最終這起槍殺案導致雷根的新聞秘書布雷迪（James Brady）癱瘓，並在2014年因槍擊造成的腦部損傷死亡，另外還有一名隨扈德拉漢提（Thomas Delahanty）也中槍受傷。雷根送醫搶救後撿回一命，出院後也立刻接見麥卡錫與其家人，不過麥卡錫事後接受訪問指出，與其說是自願保護雷根，不如說跳出去擋子彈是身為隨扈的「本能反應」。

▲這起槍殺案導致雷根的新聞秘書布雷迪（右倒地）癱瘓，並在2014年因槍擊造成的腦部損傷死亡，另外還有一名隨扈德拉漢提（左倒地）也中槍受傷。（圖／達志影像／美聯社）



安倍8日在奈良街頭輔選時，現場除了有警視廳特警（SP）一人之外，一旁還有奈良縣便衣警察等數十人戒備，結果卻獨漏安倍身後的槍手山上徹也，直到槍聲響起，維安人員才開始有反應，甚至讓他有機會朝安倍開第二槍，導致安倍失血過多身亡。

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