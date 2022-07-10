蔡易餘建議故宮南院辦展紀念安倍　觀賞國慶煙火順便看偉大政治家

▲總統蔡英文（左）決定7月11日全國降半旗悼已故前日本首相安倍晉三（右）。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，民進黨立委蔡易餘10日表示，他希望在嘉義舉辦類似照片展的形式，展出安倍晉三一路以來跟台灣的連結，而當中最適當的地點就是故宮南院，尤其嘉義縣政府即將在今年10月舉辦全民運動會，加上還有國慶煙火，民眾到嘉義可以順便來看這位偉大的政治家。

蔡易餘稍早透過影片向媒體指出，安倍晉三被暗殺身亡，台灣失去最好的朋友，大家都感到非常難過，因為自從安倍晉三從政以來，日本都非常地支持台灣，「台灣的水果需要銷售；他就在日本號召大家買水果，台灣需要疫苗的時候，他也在日本運作、送給台灣非常多AZ疫苗」。

蔡易餘提及，這次總統蔡英文已經決定，全國在7月11日降半旗，其實依據現行的「國旗下半旗實施辦理」規定，對於國家有貢獻的人予以降半旗，本來就符合規定，尤其安倍晉三一手規劃印太戰略，同時也獲得美國的採取，現在正在逐步成形當中，可見他對於世界和平有卓越的貢獻。

蔡易餘認為，蔡英文的這個決定完全正確，「但是國內就是還是有些人，他的想法感覺都站在中國思想」，中國在反日那是中國的事情，但是台灣跟日本友好，安倍晉三一路以來又這麼地支持台灣，因此台灣可以用任何形式的方式，藉此感謝日本的這位前首相，「我覺得是應當的」。

蔡易餘也說，他希望在嘉義舉辦類似照片展的形式，展出安倍晉三一路以來跟台灣的連結，當中最適合的地點就是故宮南院，因為它本身就有很大的公共展覽空間，尤其嘉義縣即將在今年10月舉辦全民運動會，加上還有國慶煙火，相關展區都在嘉義太保附近，可以預見到時候的人流會很多。

蔡易餘建議，如果故宮南院可以選擇在10月的這個檔期，把安倍晉三跟台灣之間過去的一些互動、點點滴滴，進行一些程度的展出，讓民眾來嘉義可以順便到故宮南院的公共空間，看看這樣一位偉大的政治家、一個台灣最好的朋友，「我覺得這些事都是我們可以考慮的」。

安倍晉三在日本奈良遇刺身亡，享壽67歲，總統府發言人張惇涵日前表示，依照「國旗下半旗實施辦法」的相關規定，蔡英文決定各級政府機關（構）、公立學校在7月11日降半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。