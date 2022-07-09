原本目標不是安倍晉三　山上徹也坦承：最初想殺另1個人

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記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭到刺殺，消息震撼全球。41歲兇嫌山上徹也被逮捕後表示，他的目標其實並不是安倍晉三，而是另一位宗教團體的高層，但他殺不了那個人，所以才決定射殺安倍。

根據日本《NHK》報導，山上徹也落網後告訴警方，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的安倍晉三，「原本我想殺宗教團體的高層幹部，但我做不到，所以我決定用槍射殺前首相」。

▲日本前首相安倍晉三遭41歲男子山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

槍擊案發生後，日本警方當場逮捕山上徹也，並立刻前往其住處調查，從山上徹也住宅中搬出了10餘箱物品，並在其起居室內發現數把自製手槍，而這些手槍和射殺安倍的犯案手槍十分類似。

山上徹也供稱，他早在數個月前就已經開始計畫這一次的刺殺行動，原本打算用自製炸彈殺死安倍，但他在實驗後發現，自製炸彈無法將人殺死，所以才改用自製手槍犯案。

他說，這次犯案的動機與政治理念無關，而是因為自己的母親沉迷於某個與安倍有關聯的宗教團體，同時還為該團體捐了大筆金錢，導致家庭經濟陷入窘境，才將恨意轉嫁至安倍身上，進而動起了刺殺的念頭。

他還透露，前一天（7日）才去了安倍在岡山的演講會場。日本警方認為，山上徹也可能一直在尋找刺殺安倍的機會，相關細節正在持續釐清。

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