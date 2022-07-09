安倍晉三被轟2槍殺害　身後選舉車「找到5彈痕」

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良進行競選演說時，遭41歲山上徹也從身後連開2槍襲擊，緊急送醫後不治。日本警方9日宣布，現場的選舉車經調查後，發現車身竟然有5個彈痕，由於當時車輛位於安倍後方約10多公尺處，懷疑彈痕可能是流彈造成的。

根據日本《讀賣新聞》報導，奈良警方表示，事發當時在場的選舉車9日上午移置奈良警局後，奈良警方立刻對該車輛進行蒐證，發現選舉車上有5處彈痕，其中車前有2處、車後有3處，

一名選舉關係人士表示，當時選舉車位在被槍擊的方向後方約10多公尺處，懷疑彈痕可能是流彈造成，「原本我以為是爆胎的聲音，直到我回到競選辦公室後，駕駛才發現一件驚人的事情，就是選舉車上有多個彈痕」。

▲安倍槍擊案，選舉車找到5處彈痕。（圖／達志影像／美聯社）

針對安倍晉三被刺殺事件，奈良縣警察本部長鬼塚友章9日晚間6點召開記者會，表示安倍是7日晚間臨時決定行程，相關人員有確實安排人力並制定維安計畫，他自己也過目了維安計畫書，坦承警方確實有疏失，公開鞠躬道歉。

鬼塚友章說，這次事件非常重大和嚴重的事情，不能否認存在警衛警備方面的問題，無論是部署情況或是維安人員的能力等，確切是哪個部分出現漏洞，有必要盡速確認，並在此基礎上檢討強化對策。

據悉，山上徹也8日被逮捕後，曾供稱7日跟隨安倍前往岡山縣，並於8日回到奈良，當天隨即動手殺人，但由於安倍是7日晚間才臨時更改行程，決定前往奈良助選，因此他究竟是從何得知安倍行程，讓不少人深感疑惑。

奈良警方指出，山上徹也10日將被依涉嫌殺人罪名，移送檢方持續調查。

▼奈良縣警察本部長鬼塚友章公開鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

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