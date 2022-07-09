安倍效應！遇政治狂　民眾黨參選人被賓士男謾罵追著打

▲民眾黨彰化提名參選人政見發表記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨彰化縣黨部提名8位縣議員、代表參選人今天在黨部召開政見發表記者會，秘書長謝立功也南下位參選人站台打氣，並表示日本前首相安倍晉三不幸在選舉宣講活動中遭槍殺身亡表達哀悼，嚴厲譴責暴力，呼籲所有參選人，因選舉過程中難免會遇到政治狂熱份子，從事選舉活動時，務必要注意自身安全。

彰化也有民眾黨參選人遇到政治狂熱份子，包括王孝裕的布條、看板眼睛被搓破、被破壞、張勝彬的布條12條被偷到只剩下2條，而鄭敬議於街頭宣講食安議題時，甚至遭一名賓士男謾罵、追著跑，幾乎要打到其手牌，他也只能說謝謝、閃躲。主委張雪如呼籲所有參選人從事競選活動都要攜伴，並注意自身安全。

▲民眾黨秘書長謝立功嚴厲譴責暴力。（圖／記者唐詠絮攝）

除了譴責暴力外，台灣民眾黨共同政見五大主軸為「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律」，各參選人提出政見，王孝裕主打科技繁榮彰化、以科技協助教育與照顧弱勢；鄭敬議主打品德教育、社區與弱勢共榮；張雪如主打援救弱勢與服務；陳重嘉主打監督縣政要確實、有效、透明、負責與活化地方生活圈等等。

▲民眾黨彰化提名參選人政見發表記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

年僅23歲的薛方壹則將推動新世代政策，包括寵物友善公園、社區食物銀行等；黃怡雯主推弱勢婦女服務、提升地方就業率；賴俊豪主打環境永續與地方創生、張勝彬著重地方公共安全設施維護、照顧弱勢與改善偏鄉人口外流等。

張雪如指出，目前民眾黨彰化縣黨部提名4名縣議員及4名鄉鎮市民代表參選人，黨部主委張雪如及陳重嘉2名縣議員外，另提名第一選區王孝裕（彰化、花壇、芬園）、第二選區鄭敬議（鹿港、福興、秀水）；鄉鎮市民代表部分，有年僅23歲薛方壹(彰化市南區)、黃怡雯(福興鄉)、賴俊豪(大村)、張勝彬(田尾)等人。