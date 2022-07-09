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台北101點燈悼安倍晉三　登日媒熱門排行　日網友感動：台灣…謝謝

▲台北101點燈 。（圖／台北101提供）

▲台北101點燈 。（圖／台北101提供）

記者董美琪／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，台北101昨天為感謝安倍過去對台灣的幫助，以「台灣永遠的朋友 」、「對台灣支持與友誼」等字，點燈敬悼。消息也被日本媒體報導，讓日本網友相當感動。

日本《時事通信社》網站報導，被稱為台北象徵的摩天大樓「台北101」，投射出哀悼安倍先生的日文訊息，報導指出，作為親台政治人物的代表，安倍在台灣廣為人知，台北101另外也用中文表達了「台灣永遠的朋友」等感謝和哀悼的話語。

▲台北101點燈 。（圖／台北101提供）

此報導在網站「訪問排名」前5名，為國際分類第一名，底下也有日本網友表示，「安倍有幫忙促成日本送疫苗給台灣」、「台灣……謝謝……謝謝」、「連外國人都表示哀悼」、「台灣人，讓人很感謝」。

安倍晉三多次在國際場合為台灣發聲、支持台灣農產品，甚至在台灣需要疫苗時，居中促成日本政府捐贈疫苗，2018年花蓮強震時，他也曾親筆題字寫下「台灣加油」。

台北101原訂只在8日晚間點燈，現在決定延長至11日，以表達台灣人民對安倍的緬懷及哀悼。

▼台北101為安倍點燈登上日媒，一度登上網站前5名，國際新聞熱門第1名。（圖／翻攝自《時事通信社》網站，下同）

▲▼台北101為安倍點燈登上日媒。（圖／翻攝自jiji.com）

▲▼台北101為安倍點燈登上日媒。（圖／翻攝自jiji.com）

▲▼台北101為安倍點燈登上日媒。（圖／翻攝自jiji.com）

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