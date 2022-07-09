與槍殺安倍兇手同名！大學教授「山上徹也」衰被出征　校網慘當機

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭發表演說時，遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍殺害，享壽67歲。對此，各界紛紛調查山上徹也背景，日本媒體也嘗試從社群平台搜尋山上徹也的帳號，卻發現Twitter出現5名「山上徹也」，其中一名也叫山上徹也的群馬大學醫學准教授更是無辜遭殃，不僅遭網友砲轟，就連校方官網也一度被灌爆當機。

安倍晉三8日到奈良進行街頭演說，遭41歲前自衛隊成員山上徹也近距離連開2槍，送醫搶救後於下午5點03分宣告不治，院方表示，子彈從安倍的脖子前端射入，貫穿心臟，導致多部位大量出血，回天乏術。山上徹遭逮後供稱，槍擊安倍不是出於政治因素，而是對安倍不滿，認為其與某宗教團體有關連，「就是想殺了他」。

▲槍手山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

日媒披露，目前僅知山上高中3年都是啦啦隊隊員，個性溫和，於2002年以自衛官身分加入海上自衛隊，並於2005年左右退役，而他的住處就在JR奈良站附近一棟8層樓公寓，位於案發現場東南方約3公里處。對此，當地媒體也嘗試以兇手的名字「山上徹也」上網搜尋他的社交平台帳戶，結果發現Twitter有5個以「山上徹也」為名的帳戶。

▲槍手行兇後，安倍左手捂胸跪地倒下。（圖／翻攝自YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）

其中，一名群馬大學的醫學准教授，在事發後因與嫌犯同名的關係，校方網站遭網友灌爆，一度當機無法瀏覽。至於另外4個帳號，有一個是用作推廣副業，另外2個是在事發後創設，其他網友冒名創立可能性較大，最後一個帳號則已經有2年沒有活動紀錄。有網友推測，山上徹也可能不是使用本名在網路上活動。

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