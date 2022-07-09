陳水扁含淚哀悼安倍：再也找不到，對台灣這麼力挺的日本友人了

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，前總統陳水扁8日在臉書哀悼，並感嘆他就讀國一時，曾在老師的指導下，寫下「一位美國總統之死」作文，沒想到59年後，他會含著淚水再寫下「一位日本首相之死」，追悼這位對台灣最友好的日本首相，更嘆「從今而後，再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人了」。

前總統陳水扁8日在臉書表示，1963年美國總統甘迺迪遇刺身亡，他在國一國文老師的指導下寫「一位美國總統之死」，沒想到59年後會含著淚水再寫「一位日本首相之死」，追悼思念一位對台灣最為友好的日本首相安倍晉三，他深信「從今而後，再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人了」。

陳水扁說，安倍晉三曾經以一句「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人民感動又感恩，「安倍曾主動透露與阿扁總統熱線通話的秘辛，台日友誼固若金湯不是沒有原因」。

▲陳水扁悼念安倍晉三，「再也找不到對台灣這麼力挺的日本友人了」。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁說，「好友安倍在選舉活動被槍殺死亡，阿扁的319擊案也是發生在總統大選。從海上自衛隊退下來的山上徹也說他不滿安倍所以殺他。阿扁總統連任成功，有人鼓動阿扁犯了竊國之罪人人得而誅之。都是挑戰民主主義的恐怖主義，應受最嚴厲的遣貴」。

陳水扁說，「日本是民主自由的國家，我們看到歹徒行兇過程，選舉維安確有闕失。但我們更看到緊急啟動的日本醫療體系，也有令人欽敬的地方。從奈良縣立醫科大附屬醫院頂樓的停機坪，看日本醫用直升機，想想台灣的直升機停機坪又有斷座堪用？」

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