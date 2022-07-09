山上徹也「土炮」轟2槍！安倍心臟大洞亡　名嘴：台灣30年前都在用

記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭發表演說時，遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍殺害，享壽67歲。奈良縣立醫科大學透露，子彈穿透安倍晉三的胸口，並在心臟造成了一個巨大的破洞，手術過程中一度大量失血無法止住，最後也因為失血過多，傷重不治。

綜合媒體報導，安倍晉三8日上午11時許在奈良街頭進行演說，沒想到演說才開始約1分多鐘，就遭人從後方連續射擊2槍，當場重傷倒地並不斷流血。兇嫌41歲山上徹也開槍後，沒有逃跑反而一直呆站在原地，幾秒後被衝上來的維安人員壓制在地，最後被依謀殺未遂罪名遭逮捕，犯案用的槍械也被查扣。

槍擊案發生後，奈良警方一度聲稱，山上使用的是自製霰彈槍，後來才改稱是自製手槍，兇器（槍械）近照在推特上瘋傳，可以看見2根槍管被貼滿膠帶固定，其中一邊設置有握把但無槍托，由於槍枝的整體造型短小，山上當時就把槍偽裝成長鏡頭相機，埋伏在人群中等待時機，最後成功得手。

▲安倍晉三被送到醫院時，已是心肺停止狀態。（圖／路透社）

安倍晉三8日下午5時許急救無效身亡。奈良縣立醫科大學主治醫師福島英賢表示，安倍晉三送醫時已是心肺停止狀態，除了在頸部發現2處彈孔外，心臟也有一個巨大孔洞，疑似是子彈造成的傷口，「子彈穿透了安倍先生的胸口……，我們還在心臟發現一個很大的洞」。

福島英賢指出，安倍體內並未找到任何殘留彈片，代表子彈當時已經穿透人體，手術過程中安倍一度大量失血，他們一邊大量輸血一邊拚命止血，最終未能完全止血，心跳也沒有恢復。奈良縣立醫科大學院長吉川公彥則說，「我代表全體同仁表達遺憾，這次槍擊事件實在太野蠻了，院方已用盡全力」。

▲名嘴王瑞德在節目《關鍵時刻》上說，山上徹也使用的槍枝是「大型土造鋼筆手槍」。（圖／翻攝自推特）

專欄作家吳崑玉在8日播出的節目《關鍵時刻》上表示，兇嫌的手法非常像職業殺手，一槍先打在安倍的胸口，因為怕安倍有穿防彈衣，所以下一發明顯往上打脖子，甚至是瞄準頭部，所以安倍才會頸部才會中彈，至於兇嫌使用的槍械，儘管日本警方聲稱是手槍，但他認為那個應該是「土造雙管霰彈槍」。

名嘴王瑞德在節目上也說，山上徹也使用的槍枝是「大型土造鋼筆手槍」，台灣黑幫在過去30幾年前曾一度都用這種槍枝，當年因為制式槍枝非常難取得，黑幫就從美國引進土造鋼筆手槍的技術，由於嫌鋼筆手槍的口徑太小、殺傷力不夠，才用鋼管改造成大支的。

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