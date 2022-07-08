法泰韓一次學會！名廚曝光「異國涼麵」私房配方　婆媽狂讚

實習記者楊子嫻／綜合報導

夏天不僅是吃芒果的季節，更是適合大吃涼麵的絕佳時機。每當被炎炎夏日搞的食慾不振時，涼爽的涼麵就成了最沁人的解藥。延續上集教大家如何準備常見的涼麵食材，美食Podcast節目《我的老公是大廚》在最新的一集中，更是介紹了法式、泰式、韓式3種超越大夥兒想像的異國涼麵。

由資深美食記者王瑞瑤與大廚保師傅所主持的Podcast節目，因應網友們的大力敲碗，想知道更多涼麵醬的調法。在最新的一集當中公布了3種涼麵醬，分別為法式、泰式、韓式。這也讓王瑞瑤回憶起小時候，每當香椿的季節來臨，就是家裡準備吃王爸爸親手做的山東式涼麵的時候。

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她提到，山東涼麵的配菜有小黃瓜、豆芽菜、香椿芽；醬汁則是搗爛的大蒜和水配上蝦皮水、芝麻醬、醋、醬油、糖，整個準備過程就像在做潤餅捲那般，先配菜準備好再組合起來。

▲影片中將帶來3國的異國涼麵醬料（圖／我的老公是大廚）

1. 法式野菌松露醬

黑松露

洋蔥、紅蔥頭

洋菇、香菇末

►洋蔥、紅蔥頭以橄欖油炒香，加入切碎的洋菇和新鮮的香菇，嗆點白蘭地把菇的腥味去除，倒入黑松露醬拌炒後加水（水量為黑松露醬2倍），3至5分鐘後加入鮮奶油，最後以黑胡椒提味，更可加上幾片現刨松露或魚子醬。

2. 泰式酸辣醬食材

魚露、檸檬汁、椰糖

香菜、九層塔、薄荷(擇一)

香茅、南薑、檸檬葉、蒜末

黃豆芽、紅蘿蔔、碎花生

辣椒(泰國小辣椒、雞心椒、朝天椒)

番茄丁、各式口感偏軟的熱帶水果

► 將上述食材依個人口味添加，最後再以粉條、粗冬粉(寬粉)、粉皮來取代一般麵條、會更加清涼。

3. 韓式冷湯牛肉冷麵

牛腱

白蘿蔔、大蒜、蒜苗

韓式冬粉

醃黃瓜片、西瓜、水梨、韓式泡菜

►將牛腱、白蘿蔔以高湯、大蒜、蒜苗、酒進行熬煮，若是台灣牛熬2.5個頭；進口的化為1.5個鐘頭。撈起後，將湯冷藏半天後，去除浮油，將湯加至提前煮熟的冬粉中，將上述食材切片鋪上，再加上以高湯結凍而成的碎冰便完成。

王瑞瑤也說道，其實不同國家的風味，只要抓住它味覺的主幹，要什麼樣的風味都是很都可以突破、自己創造出來的。透過節目各位觀眾也不妨自己在家中創造出屬於自己的夏日涼麵。