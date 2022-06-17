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總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

▲（圖／我的老公是大廚）

▲保師傅分享擔任國宴主廚的經驗。（圖／翻攝自我的老公是大廚）

記者朱祖儀／綜合報導

總統就職或是宴請外賓的時候，都會請國宴大廚烹調高貴精緻的料理，但在準備過程中有沒有什麼要特別留意的眉角呢？這集《我的老公是大廚》要來分享國宴主廚在宴席上如果滿足各國大使的口味，以及哪些國家、信仰的人有何特殊禁忌要避開，想知道的話就趕快來看吧！

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資深美食記者王瑞瑤在節目中表示，對於國宴料理，她印象深刻的是，蔡英文總統首次當選就職的時候，當時菜單出現蒸玉米、破布子蒸魚、龍蝦，且都沒有特別處理過，她對此感到有些震驚。國宴大廚保師傅也點頭認同，表示準備國宴有幾個規定，就是料理不能帶皮、刺和籽等3物，不能讓賓客從嘴巴裡吐出東西。

▲▼ 我的老公是大廚。（圖／翻攝我的老公是大廚）

▲保師傅透露國宴料理不能出現皮、刺和籽。（圖／翻攝自我的老公是大廚）

保師傅還分享進到總統府內做菜的經驗，當時因為規定不能使用裡面的瓦斯爐，所以他們都要另外準備，且進門前要先過X光機和金屬探測器2道關卡，做菜過程中還有一個上校會在一旁觀察詢問。

關於如何設計國宴菜單，保師傅指出，最重要的是要知道宴請了哪幾國的貴賓，看看是否有特殊禁忌，像是不吃豬、牛、海鮮，甚至鍋子炒過豬肉都不能使用，需要準備新的鍋子才行。而在國宴上的常見菜色，因為現在不能做魚翅，所以大多會準備鮑魚、龍蝦等海鮮，還有進口春雞、鵝肝、松露等，一定要中西合璧，且不光是食物的安排，盤子的搭配也很重要。

▲▼ 我的老公是大廚。（圖／翻攝我的老公是大廚）

▲保師傅分享國宴菜經常使用的食材。（圖／翻攝自我的老公是大廚）

有一年汶萊國王慶生，保師傅也被受邀到當地準備生日宴，煮了乾煎明蝦、富貴牛三件、乾式佛跳牆（豬肉改雞肉）等。印象最深刻的是，當時保師傅只帶了一個徒弟去，要和當地幫廚混熟了之後狀況才比較好，且差點找不到植物膠的吉利丁和合適的芝麻醬。

保師傅也說，在準備國宴時也要有多一點的變化，像是食材和味道，因為大多高級中菜的味道比較平，要做出高低起伏，會看賓客的特性做出不同的轉變，味道也不能太強烈。但到汶萊時，因為當地人大多都是吃重口味的，所以他特別準備了牛肉麵、酸辣排翅、客家牛汶水等。最後王瑞瑤指出，其實做國宴菜最重要的是，準備時要統合每個人和材料，且要就地取材，才能順利完成一場完美的國宴。

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