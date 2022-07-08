　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

魚頭口感像女學生一樣嫩！　陸美食博主探店挨批歧視女性急道歉

記者魏有德／綜合報導

四川內江一名美食博主（部落客）6日發出一則探店影片，影片中，博主夾起鍋內的一塊魚頭稱，「看到這魚腦殼（魚頭）沒有，是不是跟隆師校的小姐姐一樣，嫩毛毛了，看到就想X。」這則影片發布後，迅速在陸網瘋傳，部分網友認為是對女性的侮辱、歧視和不尊重，使該名博主緊急刪片道歉。

▲四川一名美食博主在影片中歧視女性被網友砲轟。（圖／翻攝微博）

▲四川一名美食博主在影片中使用歧視女性的言論被網友砲轟。（圖／翻攝微博）

這名博主7日錄製一段影片，公開向當地女學生道歉，他在影片中不停鞠躬，他表示，之前發布的探店視頻（影片）裡，為博取眼球，也是不經大腦的一次逞口舌之快，視頻中對隆昌隆師校的師生，進行言語上的攻擊........誠懇地跟隆師校廣大師生在一次說對不起，「對不起，對不起，對不起。我錯了。」

▲四川一名美食博主在影片中歧視女性被網友砲轟。（圖／翻攝微博）

▲美食博主道歉。（圖／翻攝微博）

對於這名博主的「誠心道歉」，網友紛紛回應，「口舌之快就是內心這麼低俗」；「影響撈錢了，當然要道歉」；「建議封殺，這個很惡劣」；「丟盡我隆昌人的臉」。

▲四川一名美食博主在影片中歧視女性被網友砲轟。（圖／翻攝微博）

▲博主在抖音上的自我介紹。（圖／翻攝微博）

據了解，這名博主帳號名為「江江超隆昌」，在抖音上擁有3.2萬名粉絲，註冊年齡為22歲，職業標註的是婚禮攝像師（攝影師）。他在個人狀態上表示，帶你超遍更多衣食住行，「我味道觀點只代表我個人！不喜勿噴！」

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
逆轉！男參加愛河三鐵溺斃　高雄體總會要賠222萬
不忍了！林智堅爆抄襲　台大國發所學生會直言「深表遺憾」
何志偉踢爆：新訓中心過半確診！　新兵邊跑邊咳
藥師CPR救活老婦反挨告「壓斷我12根肋骨」！　他嘆：人會開
32歲股神靠「2類股」賺千萬月收百萬！　他幫街友脫貧卻被報復
快訊／台積電大漲12.5元至470！　台股漲逾160點、站上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩針近6萬元！全球唯一新冠預防藥Evusheld　獲准在海南使用

魚頭口感像女學生一樣嫩！　陸美食博主探店挨批歧視女性急道歉

「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

余承東：汽車是華為唯一虧損業務　是燒錢的遊戲、虧損的生意

陸腦癱詩人余秀華遭家暴　90後新婚夫狠掐脖、打巴掌

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」　就診發現擁有男女生殖器官

超噁外賣！狗吃完給人吃　陸又揭發後廚黑暗面

小米手機轉移越南？　發言人：沒有任何國家供應鏈可取代中國

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

鸚鵡咬貓遭正妹媽訓斥 聰明頂撞回嗆「閉嘴！」

兩針近6萬元！全球唯一新冠預防藥Evusheld　獲准在海南使用

魚頭口感像女學生一樣嫩！　陸美食博主探店挨批歧視女性急道歉

「百歲將軍」出版傳記　許歷農：「一國兩制」是和平統一最佳方案

余承東：汽車是華為唯一虧損業務　是燒錢的遊戲、虧損的生意

陸腦癱詩人余秀華遭家暴　90後新婚夫狠掐脖、打巴掌

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」　就診發現擁有男女生殖器官

超噁外賣！狗吃完給人吃　陸又揭發後廚黑暗面

小米手機轉移越南？　發言人：沒有任何國家供應鏈可取代中國

陸新時代解決對台問題　劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

Suzuki Jimny「5門長軸版」測試首被捕獲！最快2022年底亮相

口味任選！超商限時3天爽吃「霜淇淋買1送1」　

安卓手機出現新漏洞！Google Pixel 6、三星S22受影響

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

退伍11年大學長「收教召令」手抖！網見軍階笑了：最後一年被抓到

強生請辭卻拖著不走　離譜原因曝！月底將在首相別墅辦豪華婚禮

家屬盼真相！機工長劉尚鈞殉職　蔡英文現身告別式頒贈褒揚令

限量供應「舒肥」鹽水雞只賣3.5小時！蔬菜種類號稱全台南最多

綠委曝林智堅碩論門是「民進黨內部問題」　籲趕緊了解事情嚴重度

酒駕男路口突停車...只能右轉他還「問神」　衰機士撞上慘斷腿

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」 就診發現擁有男女生殖器官

情侶「酒店高樓浴池」埋腿狂歡　樓上房客錄21秒片瘋傳

恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮可批發

「百歲將軍」許歷農出版傳記

追愛不成！陸腦癱詩人余秀華遭家暴

網紅冰淇淋火烤都不融化！網友實測結果超驚人

蓋好方艙後偷方艙　前工人扛走540台電視

劉結一：積極探索「兩制」台灣方案

余承東：汽車是華為唯一虧損業務

超噁外賣！狗吃完給人吃

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

見面3次！她嫁聰明帥哥婚後不對勁

更多熱門

相關新聞

12星座戀愛招數　「這星座」愛欲擒故縱

12星座戀愛招數　「這星座」愛欲擒故縱

愛情就像是一場心計遊戲，除了戀愛的甜蜜，更多的是爾虞我詐的小心機。當喜歡的人對你冷漠，到底只是他的手段之一，還是根本不感興趣呢？《星座好朋友》為大家整理出12星座面對喜歡的人，會使出哪些招數，趕快一起來看看。

多真心？　12星座遇見真愛變這樣

多真心？　12星座遇見真愛變這樣

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作 溫州甌越民俗風情躍然紙上

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作 溫州甌越民俗風情躍然紙上

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

前駐越秘書涉貪今入監　飯店當宿舍+私藏LV包

前駐越秘書涉貪今入監　飯店當宿舍+私藏LV包

關鍵字：

四川魚頭美食部落客博主學生歧視女性兩性

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

抽血要脫衣？醫院正妹只穿一件Bra

蕭亞軒自PO推鼻影片「鼻子變形」

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

藥師CPR救活老婦反挨告：壓斷我12根肋骨

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

宜蘭金六結驚現手腕粗眼鏡蛇！網嚇：超大

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

日本出現神秘動物　專家曝真實身分驚喊：不要碰

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面