魚頭口感像女學生一樣嫩！　陸美食博主探店挨批歧視女性急道歉

記者魏有德／綜合報導

四川內江一名美食博主（部落客）6日發出一則探店影片，影片中，博主夾起鍋內的一塊魚頭稱，「看到這魚腦殼（魚頭）沒有，是不是跟隆師校的小姐姐一樣，嫩毛毛了，看到就想X。」這則影片發布後，迅速在陸網瘋傳，部分網友認為是對女性的侮辱、歧視和不尊重，使該名博主緊急刪片道歉。

▲四川一名美食博主在影片中使用歧視女性的言論被網友砲轟。（圖／翻攝微博）

這名博主7日錄製一段影片，公開向當地女學生道歉，他在影片中不停鞠躬，他表示，之前發布的探店視頻（影片）裡，為博取眼球，也是不經大腦的一次逞口舌之快，視頻中對隆昌隆師校的師生，進行言語上的攻擊........誠懇地跟隆師校廣大師生在一次說對不起，「對不起，對不起，對不起。我錯了。」

▲美食博主道歉。（圖／翻攝微博）

對於這名博主的「誠心道歉」，網友紛紛回應，「口舌之快就是內心這麼低俗」；「影響撈錢了，當然要道歉」；「建議封殺，這個很惡劣」；「丟盡我隆昌人的臉」。

▲博主在抖音上的自我介紹。（圖／翻攝微博）

據了解，這名博主帳號名為「江江超隆昌」，在抖音上擁有3.2萬名粉絲，註冊年齡為22歲，職業標註的是婚禮攝像師（攝影師）。他在個人狀態上表示，帶你超遍更多衣食住行，「我味道觀點只代表我個人！不喜勿噴！」