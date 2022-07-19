豬排店生意好「客人都點生魚片」　老闆臭臉：人生最大失誤！

▲炸豬排店老闆因爲生魚片比炸豬排受歡迎，而感到無奈。（圖／翻攝《NTV NEWS24》Youtube，下同）

網搜小組／林懿捷報導

餐廳業者要是每天生意興隆，老闆肯定很開心，但在日本有一位經營豬排店的老闆，即使每天高朋滿座，心情卻好不起來，總是擺著一張臉，原來是，客人上門消費都是來吃生魚片的，而不是他最有自信的炸豬排！臭臉原因曝光後，笑翻眾人。

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▲老闆將釣來的魚，做成生魚片而成為店內的人氣料理。

日本新聞台《NTV NEWS24》，最近介紹一間位於神奈川的炸豬排店，據說76歲的老闆高島正美，總是擺著臭臉，心情欠佳的模樣，讓人以為是生意慘淡，結果實際進行採訪後，才發現真相與想像大不同！店內生意非常好，但每一位進門的客人，點的全是850日圓的生魚片定食，老闆無奈表示「我明明開的是炸豬排店，每天叫的食材卻幾乎是鮪魚。」難怪生意超好，老闆卻心情複雜。

▲店內主打的是炸豬排，看起來相當美味，但人氣卻不及生魚片。

老闆表示，自己很喜歡釣魚，所以將釣來的魚做成料理便宜賣，沒想到客人們相當喜愛，甚至就此沒有人要點炸豬排，但又因為大獲好評，也沒辦法把生魚片定食下架。他無奈地說，「這是我人生中犯下最大的失誤」，還在鏡頭前試吃自己的炸豬排，強調非常美味，希望大家來試試，別再點生魚片了！

網友們看了紛紛大笑，「被炸豬排耽誤的生魚片店」、「那麼一大盤才850日圓真佛心」、「 改成買豬排送生魚片，皆大歡喜」。而為了推銷豬排，老闆表示推出了生魚片、豬排的雙拼定食，希望客人們能多多捧場，他自豪的炸豬排。

▲老闆極力推銷炸豬排而推出雙拼定食。

