蛋料理必吃！「這1道」家常菜最經典　主廚曝光好吃2關鍵

▲美食家王瑞瑤跟大主廚保師傅大聊蛋料理。（圖／我的老公是大廚）

記者鄺郁庭／綜合報導

雞蛋永遠都是家庭餐桌的救星！美食Podcast節目《我的老公是大廚》本集大聊蛋料理，從菜脯蛋、魚香烘蛋、蒸蛋、家常蛋湯聊到老燒蛋，可謂「蛋蛋料理大全」，道道都是必學家常菜！

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美食家王瑞瑤跟大主廚保師傅大聊蛋料理，王瑞瑤就提到，她在臉書分享過一道台式菜脯蛋的教學，吸引超過10萬次觀看。而這道菜看起來樸實無華，但要想把菜脯蛋做得好吃並不簡單，也成為很多人最想學的蛋料理之一。

保師傅就教學，想做出好吃的台式菜脯蛋，首先要準備顏色較深的成年菜脯，切成適當大小（約豌豆大小），接著看個人口味，可以稍微洗一洗，或浸水去掉鹹味；洗過後再來擠乾水分，乾鍋炒香讓菜脯回春；之後加入大蒜、油，炒一下噴入醬油、糖，然後就可以把炒過的菜脯裝起來備用。

再來就是重頭戲，主角「雞蛋」登場，保師傅表示大約要準備3到4顆蛋，他提醒，雞蛋打出來，跟菜脯攪在一起後，基本上不用調味，因為菜脯本身就有鹹，放點蔥花就可以了。如果真的重口味，放一點點鹽即可，想做醬香菜脯蛋的話，則可以放適量醬油上色。

▲保師傅囑咐，做菜脯蛋油一定要多。（圖／我的老公是大廚）

料準備好後，一定要先熱鍋，因為燒熱的話蛋才不會黏鍋，再來潤一下油，要注意的是油一定要多，油熱後蛋液從中間淋下去。保師傅表示，蛋下鍋後不用刻意炒，因為炒的話煎起來會散掉、不易凝固，只要筷子收邊就好，然後轉中火煎香，等到有香味就是代表上色了，這時就可以翻面，繼續用中火煎。

保師傅再次提醒，油溫一定要夠，夠的話蛋就會浮起來，烘起來就會漂漂亮亮的。王瑞瑤則是分享她學到的2技法，第一個是蛋液下鍋後，不能「任其長大」，尤其是油少的時候，所以她會想辦法用筷子把中間稍微翻動一下，增加蛋的空氣感。

另外一點，她指出「煎蛋本來就要油才好吃」，表示蛋煎完後瀝一下油就好，煎的時候千萬不要怕油。保師傅也補充，記得火侯要大，不然油溫溫的話，最後吃起來反而會滿嘴油。