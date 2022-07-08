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61歲護國醫師驚傳辭世！通報金芭黎台商確診　3度敲響防疫警鐘

▲沈泰龍醫師被封為「護國醫師」曾3度敲響防疫警鐘。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲沈泰龍醫師（右）被封為「護國醫師」曾3度敲響防疫警鐘。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

2020年的除夕夜，一名50多歲台商被確診新冠肺炎，這是高雄的首宗病例，不過大家只記得舉報台商的「護國舞小姐」，卻不曉得還有協助通報的「護國醫師」沈泰龍。但遺憾的是，沈醫師因故不幸於日前辭世，享年61歲。高雄市衛生局今公開向沈泰龍醫師致敬，感謝他曾3度敲響防疫警鐘，是防疫高雄隊的英雄。

「在平凡崗位上做出不平凡事跡，沈泰龍醫師是防疫高雄隊的英雄。」誰是沈泰龍？高雄市長陳其邁表示，如果在網路上詢問好的氣喘專科醫師、推薦的小兒科醫師，會有他的名字。大家都說，沈醫師很有耐心、很貼心、問診仔細，一點都不馬虎。

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陳其邁指出，沈泰龍醫師於雄中畢業後，就讀高醫醫學系，曾在高雄長庚擔任兒童過敏氣喘科主任，是專業的兒童過敏氣喘專科、過敏免疫專科、小兒科專科醫師。後來長期在基層診所，默默地守護社區民眾。

▲▼發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥。（圖／地方中心攝）

▲發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎舞廳。（資料圖／地方中心攝）

高雄市衛生局指出，2年多前，「高雄金芭黎台商確診事件」受到全台矚目，時至今日，大家只記得舞廳名稱，和舉發違規的護國舞小姐，卻鮮少人知道還有位｢護國醫師｣，就是高雄市左營區沈泰龍醫師。沈醫師在台商到診所就醫時，認真機警，詢問他的旅遊史、接觸史，提醒他必要時要轉診到醫院，也通報衛生機關，高雄市防疫團隊立即啟動首例COVID-19防疫工作。而這一案，就是高雄首例COVID-19確診案例。

2022年3月初夜裡，沈泰龍醫師仍在診所追蹤當日某位發燒患者的快篩結果，確認陽性後協助轉診醫院，揪出「東港遊覽車傳播鏈」。2022年3月29日，海軍168艦隊官兵前往診所就醫，沈醫師詢問TOCC後，發現他有去台中喜宴，立即通報衛生機關、安排採檢，防範疫情於軍區及船艦上擴散。

陳其邁表示，沈醫師多次即時「敲響防疫警鐘」，3度早期通報新冠肺炎境外及本土個案，讓防疫團隊得以早期介入防治工作，避免疫情於社區悶燒，遏止病毒於社區大幅蔓延的危機。沈醫師以「厝邊醫師」的具體行動堅守崗位守護高雄市民，不僅令人敬佩，更為醫療與防疫人員的典範。

陳其邁說，令人惋惜的是，沈泰龍醫師因故不幸於日前辭世。高雄市政府代表市民向沈泰龍醫師表達最深的感謝，也向每一位守護高雄市民的基層診所醫護同仁，致上最大的敬意。

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