年薪保障14個月！台積電高雄晶圓廠搶人才　21大廠開出500職缺

▲台積電將設在中油高雄煉油廠舊址設晶圓廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府經發局因應投資大廠人才需求，啟動「高雄重點產業人才媒合會」，首場線上面試將於7月13日登場，由台積電、華邦電子、華東科技、鏵友益科技等4家半導體大廠搶先徵才。經發局提醒，求職者最晚需於3天前投遞履歷，呼籲優秀人才把握機會加入半導體高雄隊。

經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁上任後推動半導體產業，近兩年來包含台積電、穩懋、美商英特格、德商默克及日月光、穎崴等大廠紛紛加碼投資高雄，未來5年將提供超過4.5萬個優質工作機會，市府也會透過高科技產業的進駐，吸引高科技人才落地，進一步帶動商業及服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。

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廖泰翔表示，為因應企業投資帶來的人力需求，經發局7月起特別舉辦半導體、電動車、高值化扣件及航太科技等四大重點產業人才媒合會，廣邀全台各地人才報名，活動上線迄今已吸引超過150名求職者報名，經統計約有3成5來自外縣市，顯見高雄優質工作機會吸引各地人才聚集。

本次首波上場面試的台積電，因應持續展開高雄晶圓廠籌組作業，預計招募製程工程師、製程整合工程師、設備工程師及模組副工程師等職位，錄取者將先至台中或台南受訓後轉職回高雄，年薪保障14個月，每季依公司營運獲利分享業績獎金。

▲高雄市經發局去年舉辦「半導體暑期營」媒合21位優秀應屆畢業生進入心儀企業工作。（圖／高雄市經發局提供）

此外，當日還有華邦電、華東科技、鏵友益科技等大廠參與，其中記憶體大廠華邦電，預計招募設備、製程及製程研發工程師；IC封測廠華東科技開出設備、品質系統、產品、製程、資訊工程師等職缺；半導體及光電產業智慧檢測、自動包裝設備供應商鏵友益科技則需要軟體、自動化、電控背景等相關人才。

經發局表示，「2022高雄重點產業人才媒合會」仍開放報名中，參與的4大重點產業大廠包含台積電、日月光、華邦電、漢翔、世德等21家，開出約500個工程師及行政、業務專員等職缺，將事先篩選履歷，合格者自7月13日起依照產業別安排6場次的線上面試，求職者最晚需於參與場次前3天投遞履歷，歡迎全台應屆畢業生及業界菁英踴躍報名。

▲高雄21家大廠釋出近500個職缺，7月13日將舉辦首場線上面談。（圖／高雄市經發局）

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