莫德納次世代疫苗最新進度！莊人祥：最快10月可進台灣

▲指揮中心7/8記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

新冠病毒不斷變異，引發新一波疫情，讓次世代疫苗發展備受期待。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年我方與莫德納簽約2千萬劑疫苗，也有包含次世代疫苗，目前掌握莫德納9月底10月初可以完成美國緊急使用授權（EUA），我方也會同步請對方提供送審資料，如果同步通過EUA，最快可能10月可以進入台灣。

新冠疫情從最開始武漢原始株，經過Alpha、Delta，到最新的Omicron引發今年新一波疫情，而先前以BA.2為主，近期又出現亞型變異株BA.4、BA.5，且傳播力再增強。然而目前使用疫苗都是針對原始株進行開發，針對變異株的保護效果恐怕下降，但還是可以預防重症、死亡，目前仍視為防治疫情一大重點。

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但何時會有次世代疫苗可以使用？莊人祥表示，我方和莫德納簽約，今年預定供應2千萬劑疫苗，目前共有9百多萬劑到貨，約還有1千多萬的數量可以進貨，提供的也包含次世代疫苗。

莊人祥說，根據國外研究狀況，可能9月底、10月初可以完成美國EUA，如果進度順利完成，也會同步請對方提供送審資料，若台灣同步通過EUA，相關準備完成，預計次世代疫苗最快10月可以進入台灣。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨。

分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及第九批45萬劑（首批幼兒劑型莫德納）。