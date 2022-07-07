暑假吃喝玩樂就這麼付！逛夜市老街最高50%回饋　通路優惠一次看

▲暑假是國旅旺季，不少民眾已規劃出遊。（圖／東管處提供）

記者許宥孺／高雄報導

暑假正是國旅旺季，不僅飯店交通購物業者陸續端出好康專案，電子支付業者也推出優惠，像是到高雄夜市老街消費，使用一卡通MONEY帳戶付款，筆筆可享LINE POINTS 10%回饋，連結指定銀行再享40%加碼回饋，最高共可享50%回饋；而連鎖通路一周七天也都有不同優惠，就是要讓民眾開心出遊又能顧好荷包。

一卡通配合交通部公路總局「台灣好行」活動，9月底前推出使用一卡通儲值卡(原電子票證)，或一卡通MONEY乘車碼搭乘「台灣好行」48條路線，就享票價半價的優惠。此外，配合高雄市交通局，有高雄市週五公車免費搭、首次使用乘車碼及搭乘指定交通運輸，每月滿5次享7-ELEVEN優惠券等好康，一卡通MONEY乘車碼活動也會持續到8月31日。

▲9月底前用一卡通儲值卡(原電子票證)或一卡通MONEY乘車碼搭乘「台灣好行」享半價優惠。（圖／一卡通公司提供）

除交通優惠外，台灣中油、台亞石油指定加油站，使用一卡通MONEY帳戶付款，單筆滿500元可獲贈紅包1個，最高可抽66點。透過生活繳費繳納汽燃費，指定加油站、路邊/路外停車費再享一卡通MONEY儲值金6%回饋。

▲到高雄逛夜市、老街消費，最高享有50%回饋。（圖／記者李毓康攝）

此外，許多在地觀光場域也推出一卡通MONEY優惠活動，讓民眾開心出遊又能顧好荷包。8月15日前於指定宜花東特色店家消費，筆筆可享LINE POINTS 6%回饋；8月28日前高雄指定夜市/老街消費，筆筆可享LINE POINTS 10%回饋，連結指定銀行再享40%加碼回饋，最高共可享50%回饋。

炎炎假日，不少民眾最愛往百貨賣場跑。8月28日前於MITSUI OUTLET PARK購買商品消費滿2,000元即可抽紅包，最高可抽188點；9月30日前台中PARK2草悟廣場單筆滿200元可獲贈紅包1個，最高可抽66點；8月28日前高雄SKM Park每週六、日單筆滿2,000元享LINE POINTS 66點回饋。

▲暑假出遊用一卡通MONEY享有超多回饋。（圖／一卡通公司提供）

此外，家居百貨IKEA線上購物平台啟用一卡通MONEY付款服務，7月7日至8月6日也特別推出不限金額消費最高享LINE POINTS 10%回饋活動，單筆滿3,500元再抽紅包有機會獲得LINE POINTS 500點。

在連鎖通路方面，一卡通MONEY一周7日天天樂享不同的消費優惠。7月26日前到7-ELEVEN消費，使用一卡通MONEY付款，單筆滿250元享LINE POINTS 50點回饋且天天都有優惠，首次消費用戶加碼贈7-ELEVEN專屬LINE Pay 50元優惠券。

週一到康是美單筆消費滿666元享LINE POINTS 6%回饋；週二、三、四到麥當勞，不限金額消費享LINE POINTS 3%回饋；週五到星巴克單筆消費滿150元享LINE POINTS 15點。