桃園+3236！防猴痘擴散　衛生局：有症狀可至11責任醫院就診

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，市民如有疑似猴痘症狀，可先至桃市11家急救責任醫院就診。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（8）日公布桃園新增3,236例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（7）日的3,141例，桃園疫情增加3.02%；此外，衛福部疾病管制署昨日公布台灣首例境外移入猴痘確診案例病毒全基因序列，為B.1西非株基因型，為2022年歐美流行型別，民眾如有疑似猴痘症狀，建議可至桃市11家急救責任醫院就診。

王文彥表示，今天新增3,236例本土確診個案，其中65歲以上個案占7.01 %、18歲以下個案占21.51 %；全國今日則是新增3萬314例，較昨日的3萬1,364例下降約3.35 %，呈現緩步下降趨勢，疫情已經逐漸收斂。

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▲桃園市政府衛生局表示，今日起至明9日將全天開設26處社區接種站提供莫德納與高端疫苗接種服務，凡符合接種資格都可前往施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



市府為提升民眾保護力，今（8）、明（9）兩日將全天開設26處社區接種站提供莫德納與高端疫苗接種服務，不限年齡（莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打。針對65歲以上（原住民族55歲以上）長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑與桃園好米1包。這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。



此外，王文彥強調，衛福部疾管署昨天公布台灣首例境外移入猴痘確診案例病毒全基因序列，為B.1西非株基因型，此基因型為2022年歐美流行型別。猴痘為人畜共通病毒感染，主要傳播方式多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或是直接接觸感染猴痘動物，其常見症狀為發燒、頭痛、肌肉痛與淋巴結腫大，患者皮膚從臉部開始擴散至全身，形成搔癢的皮疹、水泡、膿疱，最後結痂脫落。

王文彥提醒，民眾如有疑似猴痘症狀，建議可至桃市11家急救責任醫院就診，可掛急診或感染科門診，並告知相關旅遊史，如至其他醫療院所看診，則請提高警覺性；針對國外入境居家檢疫者如有疑似猴痘症狀，亦可掛視訊門診。看診後，符合疾病通報者皆將採檢送驗，衛生單位接獲通報，也會進行相關疫調。

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