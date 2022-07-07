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猴痘發作癢又痛！中醫曝防疫不二法門　3步驟增強免疫力

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球已有58個國家出現猴痘案例，累計超過6000例。（圖／達志影像／美聯社）

記者許宥孺／高雄報導

國內於6月24日出現首例猴痘確診個案，中醫師認為，面對猴痘傳染病，應預防重於治療，一般染疫都與身體免疫力有關係，也就是「養正氣」，在中醫觀點來說，與肝、脾、腎有關，醫師也分享增強免疫力步驟，民眾不妨可以嘗試看看。

曾有國外猴痘確診者表示，他首先在自己「穿內褲的地方」發現皮疹，之後擴散到其他身體部位，包括臉部、手臂、手掌及腹部，長在「敏感地方」的尤其劇痛，之後甚至充滿膿液。除了皮疹以外，也經歷類似流感的症狀，包括發燒、咳嗽、畏寒、喉嚨痛及夜間盜汗。他直言，感染期間真的是太悲慘了。

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▲▼明華馬光中醫診所醫師鄭鴻強。（圖／馬光中醫診所提供）

▲明華馬光中醫診所醫師鄭鴻強。（圖／馬光中醫診所提供）

明華院馬光中醫診所鄭鴻強醫師表示，猴痘和天花病毒一樣屬於病毒傳染病，我國最早有關天花（又稱痘疹）的記載，始於晉代葛洪的《肘後備急方》，當時稱之為「虜瘡」，相傳是東漢光武帝建武十八年（公元42年），馬援征交趾（今越南一帶）時傳入中國的。

鄭鴻強指出，感染猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並且會隆起來而被發現確診。染疫後主要侵犯免疫系統的淋巴結和皮膚細胞，因為病毒繁殖多到皮膚隆起才會被懷疑。

▲▼台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

鄭鴻強表示，面對猴痘病毒，重點是要預防重於治療，因為病毒主要在淋巴結內繁殖，所以會有淋巴腫脹表現，並且侵入皮膚細胞，表現為皮膚丘疹，最後化膿或皮膚丘疹脫落後形成疤痕。

鄭鴻強坦言，中醫對這方面治療，內科用藥紀錄不多，因為唐朝就有種痘記錄可查，可查到的資料是外用藥膏居多，一般會得病都與身體的免疫力有關係，也就說中醫所說的「正氣」，與肝脾腎有關。

鄭鴻強指出，《黃帝內經》是中醫的經典大作，書中有講述人與自然的相互關係及養生方法，其中「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」就是強調中醫的養生預防疾病的觀念，簡單講「正氣」就是人體的免疫力，「邪氣」就是外來的病毒邪氣，只要生活作息正常，飲食規律，就不會給「邪氣」侵犯人體的機會，也就不會生大病，所以所有養生的重點就是養「正氣」。

鄭鴻強醫師也分享增強免疫力三步驟：

1.早起早睡，正常飲食，固定運動，可以多曬太陽增加身體陽氣及維生素的形成，注意夏天注意不要中暑。

2.固定穴道按摩頭皮、耳穴、足三里、合谷。

3.簡單隨手可得的中藥養生茶飲，以板藍根、金銀花、麥門冬、紅棗、黃耆、甘草，夏天用洛神花，秋天用菊花，冬天可用玫瑰花，增加茶香，以上各5克加水800CC煮開飲用。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲▼疾管署介紹第二類法定傳染病「猴痘」。（圖／疾管署提供）

▼中醫師建議平日可按摩頭皮、足三里穴、合谷穴增加免疫力。（圖／記者許宥孺攝）

▲按摩頭皮。（圖／記者許宥孺攝）

▲合谷穴。（圖／記者許宥孺攝）

▲足三里穴。（圖／記者許宥孺攝）

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