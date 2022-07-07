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國旅振興高雄再加碼！平日最高補助1500　7／16來看具俊曄

▲旗津黑沙玩藝節7月9日起跑。（圖／高雄市觀光局提供）

▲旗津黑沙玩藝節7月9日起跑。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

交通部觀光局祭出國旅振興計畫，7月15日起平日住宿最高可折1300元。高雄市政府今(7日)宣布再加碼，平日每房再補助200元，等於最高可補助1500元；另外，周五也享補助500元，優惠全台最佳。

交通部觀光局預計7月15日推出「悠遊國旅」計畫，包含自由行旅客、旅行社、遊樂園等優惠方案，其中自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。

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▲▼高雄加碼國旅補助。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄加碼國旅補助。（圖／高雄市政府提供）

高市府今日宣布加碼中央政策，再獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，全面搶攻國旅市場，平日入住每房再加碼200元，最高可獲1500元補助；週五更領先全台補助每房500元，加上高雄暑假各類活動全面齊發，整個高雄都是你專屬的遊樂園。

市長陳其邁昨日才預告「高雄旗津啤酒嘉年華」7月16日開幕活動的超狂彩蛋，今日揭曉就是大S老公、國民姐夫具俊曄(DJ KOO)！觀光局長周玲妏表示，具俊曄上週才到高雄參與金曲獎掀起旋風，感謝具俊曄將金曲獎後的第一場大型公開演出再次獻給高雄，跟大家度過最chill的派對。

▲國民姐夫具俊曄受邀參加「高雄旗津啤酒嘉年華」。（圖／台視提供）

▲國民姐夫具俊曄受邀參加7月16日「高雄旗津啤酒嘉年華」。（圖／台視提供）

而據具俊曄表示，上一次到高雄已經大約是24年前了，但他仍對於高雄的熱情以及人情味印象深刻。談到這次受邀參加「高雄旗津啤酒嘉年華」，他向大家喊話：「什麼都別想，來就對了！盡情享受吧！」邀請大家7月16日一起來體驗「旗津蘇美」的歡樂及浪漫氣氛。

「Fun暑假，雄好玩。」周玲妏表示，高雄下半年主題活動齊發，首先登場的是7月9日起跑的旗津黑沙玩藝節，以沙雕藝術展-動物狂歡派對為主軸，結合旗津必吃美食、最夯打卡景點創作沙雕藝術作品，並營造海島度假氛圍；「高雄旗津啤酒嘉年華」從7月16日至8月13日止，連續5個週六晚上在旗津海灘舉辦不同主題歡樂Party，浪漫音樂搭配啤酒美食，陪伴大家度過最chill的週末夜晚。

另外觀光局還有加碼補助到旗津旅遊每團(30人以上)車資3,000元；而喜愛美食探索的朋友們，可以期待大港閱冰、高雄日嚐366及全國鹹酥雞嘉年華等活動，來趟舌尖上的高雄美味之旅。

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，隨著疫情趨緩及暑假來臨，中央的悠遊國旅方案適時為旅宿業帶來及時雨，而高市府的加碼補助更是臨門一腳, 吸引民眾南下港都遊玩。希望延續上週金曲獎帶動住房率的氣勢，讓高雄觀光產業再迎接一波高潮。

▲▼高雄加碼國旅補助。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄加碼國旅補助。（圖／高雄市政府提供）

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