南投+664！社區式服務據點即起恢復辦理　服務人員皆須接種3劑

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數664例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數664例，截至7月7日累計人數6萬2257例，居家隔離人數2226例，今日解除隔離人數706例，居家照護人數4159例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡6人包括90歲以上2人、80至89歲3人、70至79歲1人，其中5人罹患慢性疾病、無疾病史1人，接種疫苗1劑1人、3劑5人，累計死亡202人。

新冠肺炎疫情漸趨緩，南投縣已開放全縣社區式服務據點恢復辦理，26處據點於7月4日開放首日即有21處據點開始進行課程活動，6日達23處開站復業，僅剩3處據點因修繕及其他因素考量，預計8月初恢復，許久未出門參加失智課程活動的長輩們，聽到這個好消息，感到特別興奮，迫不及待的想跟老朋友們相聚。

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▲南投基督教護理長邱雅芳帶領永平據點長輩進行手作課程。（圖／南投縣政府提供）

魚池鄉大智然據點是首批開站復業的失智據點之一，首日即有7位長者回來參加活動，興高采烈地彼此寒喧問候，手作課程及肢體活動課程也做得特別起勁；王姓阿嬤表示：「我很喜歡到據點來，不然白天在家都沒人可以說話，自己也不能亂跑，很無聊。」「現在開始上課了，兒子去工作的時候就不用擔心我一個人在家，據點有人可以運動、聊天，課程很多，時間過得比較快，心情及身體也跟著變好了。」

▲南投基督教醫院為長輩設立社區服務據點。（圖／南投縣政府提供）

南投基督教醫院護理長邱雅芳說，據點服務的活動過程難免有較密切的人員接觸，因此在疫情嚴峻之際暫停，降低疫情傳播的風險；期間進行電話關懷時，最常被家屬詢問到何時據點要恢復開站，也表示擔心長輩在家中缺乏社交，認知功能因而退化。

衛生局表示，依據衛福部「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」規定，據點提供服務的人員（含專職人力、臨時人力、志工及講師）皆須接種3劑疫苗，復業、新進人員及未符接種規定者，於首次服務前仍應提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，或3個月內由衛生機關開立之解除隔離治療通知書，也責請據點服務單位開站復業後，務必遵守「失智社區服務據點因應 COVID-19 防疫管理指引」規定，落實執行據點內各項防疫監控管制措施。