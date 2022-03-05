快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

指揮中心5日宣布台灣新增8例本土病例，其中高雄自助餐傳播鏈中再新增3例，為案20860至20862，其中案20860與案20861為夫妻，再感染給同住家人20862。高市府也緊急對3人進行疫調，發現確診的夫妻倆除有花東旅遊史之外，也同時參加2月20日至2月22日由屏東東港出發的旅遊團，而該旅遊團中除夫妻倆外，亦有各一名新北與台南確診者，累計已有4人確診，而旅遊團的座次表也公布了！

▲▼0305高雄新增確診個案遊覽車位置圖。（圖／高雄市政府提供）



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高市府指出，染疫的夫妻倆坐在遊覽車的最前端位置，Ct值分別為19.6與21.7，而同團出現新北與台南的確診者則坐在遊覽車的後方位置，Ct值為24與21。衛生局簡任技正潘炤穎指出，初步確認遊覽車上有卡拉OK設施，並有脫口罩飲食等交錯接觸傳染風險，4人Ct值接近，且有共同接觸風險，研判可能是最近一段時間感染，甚至是同一波段感染為共同感染源，但由於感染源涉及跨縣市，目前還在協調各地方縣市疫調追蹤當中，至於詳細感染源仍有待進一步釐清。

而屏東縣府對此也匡列26人，所幸目前PCR採檢結果均為均陰性，相關接觸者均已居家隔離中。

高雄市長陳其邁也指出，案20860與208612人皆已接種過2劑AZ疫苗，但尚未接種過第3劑疫苗，均為突破性感染，同時也呼籲符合資格的民眾應盡速接種第3劑疫苗已減低家戶傳染的可能性。

▲0305高雄防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

