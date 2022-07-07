快訊／疑左轉車未禮讓！29歲重機騎士噴飛10m　無呼吸心跳搶救中

▲29歲重機騎士被撞飛身受重傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區7日下午發生一起車禍，一輛重型機車與一部自小客車發生擦撞，導致騎士噴飛重傷，當場無呼吸心跳，目前仍在搶救中。

這起事故發生在下午1點57分，一名50歲女子駕駛自小客車，沿鼓山區翠華路北往南方向行駛，並往銘傳路方向左轉，不過疑似未注意車前狀況，與對向的29歲重機騎士發生擦撞，導致騎士噴飛近10公尺，安全帽、車殼、玻璃碎片散落一地，警方到場時，這名騎士已沒了呼吸心跳，目前仍在急診室搶救中。