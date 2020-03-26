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獨／金芭黎找舞小姐台商繳清30萬罰款　住負壓病房2個月「仍是陽性」

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▲▼高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／翻攝Google Maps）

▲高雄一名確診台商曾到金芭黎舞廳尋歡。（圖／翻攝Google Maps）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區一名50多歲男台商在1月21日從武漢返台後，出現發燒及上呼吸道症狀，不過他卻隱瞞旅遊史，還到處趴趴走，甚至跑到金芭黎舞廳，之後不但確診還被高雄市衛生局依法開罰30萬元。這名台商在25日已經繳清罰款，不過收治在負壓隔離病房2個月，病毒持續呈現陽性。

這名台商自1月23日入住負壓隔離病房已逾2個月，到目前為止還沒有出院，主要是因為經過反覆採檢，身上的病毒仍呈現陽性反應，所以必須持續治療，不過病況穩定。

請繼續往下閱讀...

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄確診台商曾去過的酒店正在進行消毒   。（圖／記者吳奕靖攝）

回顧整起事件，這名台商在第一時間接受疫調未吐實，不但隱匿旅遊史，還強調自己出門都有戴口罩，但造成舞小姐出現發燒症狀，才讓整件事情曝光。高雄市衛生局依違反傳染病防治法，重罰台商新臺幣30萬元罰鍰，不過這名台商在25日的時候，已用匯款方式將罰款繳清。

這名男台商待在武漢期間發燒達37.3度， 1月20日在當地就醫服藥，21日從小港機場入境，因服用退燒藥未被機場發燒篩檢站攔檢，隨後搭捷運到巨蛋站；22日上午到市場買早餐，下午到某醫院皮膚科就醫後，又跟朋友到金巴黎舞廳飲酒狂歡，全程未戴口罩，直到23日到診所就醫，才誠實吐露武漢旅遊史，由衛生局安排至負壓隔離病房就醫，24日除夕當天確診為新冠肺炎，為國內第2例境外移入感染病例。

▲▼ 遠距偵訊 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅說明遠距偵訊台商過程。（圖／記者洪正達攝）

由於這名台商在被隔離入院時，獲准攜帶手機，所以檢察官在2月10日透過遠距視訊方式對台商進行偵訊，全程約37分鐘，針對台商返台後行程、接觸對象、當時對自身病情了解程度、是否涉及隱匿，以及是否有傳染給他人意圖等進行釐清。目前整起案件檢察官還在依照傳染病防治法偵辦，出院之後還是得面臨相關刑責的追究。

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