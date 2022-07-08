基隆+436！重中症病患大幅減少29人　林右昌感謝醫護辛勞

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內本土病例新增3萬0314例，其中基隆新增436例，市長林右昌表示，本市4家醫院COVID-19專責病房空床率57.9%，而疫情也出現重大好消息，中重症病患因治療得宜，在今天大減29人，其中重症減少13人僅餘7人，中症減少16人僅餘1人，全市中重症病患僅餘8人。他特別表示，萬分感謝醫護人員的堅持與辛勞。

林右昌表示，本市9日將於基隆港務分公司，開設NOVAVAX疫苗大型接種站，歡迎符合資格民眾前往接種，免事先預約，並攜帶黃卡、健保卡前往即可；另接種第4劑（第2次追加劑）者，須與第3劑（第1次追加劑）接種，至少間隔5個月（150天）以上，COVID-19確診者，染疫未滿3個月者，敬請暫緩接種。

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林右昌指出，在這436例中，包括外縣市通報81例，佔18.58%；其中包括女性230人、男性206人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有86人、占19.72%，35-44歲次之，有83人、占19.04%；至於75歲以上的長者有11人、65-74歲有16人、6歲以下有27人。

林右昌說，本市現有COVID-19專責病房121床，目前收治51人、空床70床，空床率57.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症7名、中症1名、輕症34名；部立基隆醫院，輕症8名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬0571人，利用快速通道的有3萬3666人，有6萬3331人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬8158人，條件不符合則有1萬5173人。

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