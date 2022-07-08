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阿富汗監獄關6個月！美戰地攝影師：沒受到不人道待遇

實習記者蘇郁晴／綜合外電報導

彼得·朱維納爾(Peter Jouvenal)曾是著名的戰地攝影師，數10年來一直專注於報導自1980年起的阿富汗戰爭。他現在從事商業相關行業，卻在去年12月在喀布爾時被指控從事間諜活動並被逮捕，總共花了6個月的時間才在一周前重獲自由。

近日他與英國廣播公司(BBC)的約翰·辛普森(John Simpson)分享這段經歷。朱維納爾此次造訪阿富汗是受商務部委託為了尋找在當地從事礦物領域的商機，然而在當他受詢問時，卻被認為其提出的證明是假造的，因此遭到拘捕，並關押於監獄中長達六個月的時間。

影片中，朱維納爾秀出在被關押時穿著的馬甲背心，以及他使用當地白色和粉色衛生紙自製而成的西洋棋。他表示，當時被帶往位於地下室的牢房，沒有任何燈光，僅有一扇窗能帶來微弱光線，而這已經是當地最好的牢房了。

他也提及當時十分害怕那些可能曾受過美國軍方在關塔那摩灣(Guantanamo Bay)拘留、水刑、拷問過的恐怖活動嫌疑人或戰俘會以同樣的方式對待他們。然而，在被關押的這段時間並沒有受到任何不人道的對待，這些當地的軍人提供了乾淨的毛毯和床墊，也在牢房內放置暖氣以因應12月寒冷的氣候。

 ▲▼▲塔利班掌握核心權力。（圖／美聯社／達志影像）

▲塔利班掌握核心權力。（圖／美聯社／達志影像）

塔利班政府目前仍未受到國際上承認，他們禁止女性孩童上學，並逮捕那些女權倡議者，許多非政府援助機構也表明關於那些強制逮捕和非法射殺的擔憂。

在影片最後，朱維納爾表示希望各國能用更積極且非敵對的方式來處理、應對阿富汗的相關問題，也透漏阿富汗軍方曾持續向他表明希望能與西方國家建立友好關係的想法。

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