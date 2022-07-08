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美參議員史考特拜會蔡英文　「美國會確保台灣能決定自己的未來」

▲蔡英文8日在總統府接見美國參議員史考特（Rick Scott）。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲蔡英文8日在總統府接見美國參議員史考特（Rick Scott）。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）於7日下午抵達台灣，展開為期3天的訪問行程。史考特8日上午到總統府拜會總統蔡英文，並致詞表示，美國及世界上熱愛自由的國家會攜手合作，會確保台灣能決定自己的未來，而非其他國家來干涉。

史考特此次來台三天，目的是與台灣資深領袖討論台美關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。行程中，他會拜會蔡英文、行政院長蘇貞昌。

史考特8日上午在總統府拜會蔡英文，並致詞表示，他向來非常敬佩台灣人的韌性，跟商業上的衝勁及努力，以及致力維護自由的原則。身為一位商人、佛州前州長，他認為台美發展貿易關係是非常重要的事情，也因此能讓兩國人民有機會享受到繁榮的生活，在此也要感謝蔡政府持續推動台灣跟世界的經濟發展。

史考特也說，他身為貿易委員會一員，這次來希望聽見台灣商界領袖，談談如何推動貿易關係；身為國防委員會議員、一個負責任美國公民、代表佛州的參議員，希望能推動台灣及台灣人民，在自由跟安全方面的努力。

史考特指出，我們看到俄國跟中共作為，就明白要持續努力合作，讓台灣有辦法繼續捍衛自由民主，而美國及世界上熱愛自由的國家會攜手合作，會確保台灣能決定自己的未來，而非其他國家來干涉。

來台前，史考特已到訪過南韓、日本。史考特表示，他參訪這三個地方的目標都一致，他真心相信這些不同的社會，應該有機會能夠過得自由並且繁榮，包括他跟全體美國人，都會全力支持這樣的目標。

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