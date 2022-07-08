悚！20歲男子失蹤2個月　竟在工廠碎紙機出口採到DNA

▲男子離奇失蹤後在粉碎機中採集到其DNA。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國一名20歲男子平時在父親擔任主管的回收廠中工作，不料他從5月初開始突然離奇失蹤2個月，家人一直未能找到人，直到最近當局在回收廠的粉碎機的出口，採集到這名失蹤男子的DNA。

據《美聯社》報導，美國南卡羅萊納州斯帕坦堡郡格里爾（Greer）20歲男子戈登（Duncan Alexander Burrell Gordon），在5月5日時在其父親任職主管的回收場中離奇失蹤，各界尋人未果，最後在粉碎機中採集到戈登的DNA，而在這2個月中這台粉碎機約處理了30噸（約3萬公斤）的垃圾。

斯帕坦堡郡法醫克萊文傑（Rusty Clevenger）在6日記者會上透露，其實這不是大家第一次懷疑粉碎機，距離戈登失蹤至今，這台機器已經被檢查了4次。第一次是戈登的父親，而DNA則是當局於第三次搜索時採集到的，送往比對後與戈登的父母確實相符。

克萊文傑表示，「戈登顯然在5月5日掉進了他工作的塑料粉碎機，因為這是他最後一次被人看到。」而對於此事件斯帕坦堡郡警長辦公室仍在調查中，並未表態是意外死亡還是兇殺案，而戈登的父親也拒絕發言。