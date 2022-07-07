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俄法院下令「CPC裏海石油管線」　停止運作30天

▲▼「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）。（圖／路透）

▲俄羅斯法院裁定暫停「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）運作30天。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯法院已通知「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）暫停運作30天。這條管線將哈薩克出產的石油，經俄羅斯運往黑海出口，是世界最大的石油管線之一。

由多家石油公司合夥的CPC運送的石油占全球油量約1%。CPC表示，法院裁定暫停運作，與漏油的文書作業有關，並稱這個包括美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）及埃克森美孚（Exxon Mobil）在內的合資企業，必須遵守5日做出的這項裁決。

不過兩名熟悉碼頭業務的貿易消息人士告訴路透社，黑海的CPC碼頭6日上午仍在繼續出口石油。

另3位業界消息人士稱，截至6日上午，從油田到CPC管線的石油供應並未中斷。

全球油市正面臨1970年代阿拉伯石油禁運以來，最嚴峻的幾次供應緊縮之一。CPC任何重大中斷都將為油市帶來進一步壓力。

CPC已向俄羅斯諾沃羅西斯克市（Novorossiysk）法院提出上訴，要求暫停執行裁決，以避免停止運作可能對管線設備造成不可逆轉的後果。CPC對路透社詢問，未提供進一步評論。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，CPC管線一直備受關注。美國已對俄羅斯石油實施制裁，但表示哈薩克經俄羅斯出口的石油不應間斷。

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