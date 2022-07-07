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英國內閣45人丟辭呈！閣員直奔官邸「逼強生下台」　關鍵原因曝光

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲ 強生因處理副黨鞭摸男事件的態度被要求下台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）醜聞纏身，多達45名閣員及官員接連遞出辭呈，甚至有高級官員直奔首相官邸，當面要求強生下台，導火線是2名關鍵大臣不滿強生對一名涉嫌性侵的保守黨議員的處理方式，5日在10分鐘內相繼請辭，掀起這場政治危機。

根據BBC，英國衛生大臣及財政大臣5日在10分鐘內相繼辭職，少數初級大臣、國會議員跟進，6日越來越多官員遞辭呈走人，截至7日已有3名閣員、16名國務大臣、21名國會私人秘書及其他5名成員請辭，人數恐怕還會上升。

《路透社》報導，一群內閣大臣6日前往首相官邸，當面告訴強生，他必須下台。有人敦促他為了自己的顏面，主動訂出辭職時間表，而非面對不信任投票。許多議員表示，眼下的問題已經不是他是否該走人，而是何時離開。

強生6月才挺過一次不信任危機，如今恐怕再度面臨逼宮，起因是保守黨負責黨紀的副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）被控在私人俱樂部酒後性騷擾2名男客，甚至撫摸其中1人下體。

事後有數名保守黨議員向黨鞭辦事處投訴品契爾的行為，但政府以他已認錯為由，未祭出其他處分。而品契爾隨後又爆出此前就有性騷擾前科，且強生早已知情，今年2月仍任命他擔任副黨鞭，更加引發不滿。

但強生6日仍強調，「我不會下台。坦白說，這個國家最不需要的就是選舉」，當天也解僱高級大臣住房大臣戈夫（Michael Gove）。據報他曾當面告訴強生，他應該請辭走人。

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