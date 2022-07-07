頓巴斯關鍵之戰！　英國防部曝：斯拉夫揚斯克是下個重要戰場

▲ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第134天，俄軍攻佔烏東盧甘斯克州後，在頓內茨克州持續發動攻擊。英國國防部分析，頓內茨克州前線主要城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）將是頓巴斯之戰下個關鍵戰場。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



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盧甘斯克州重要城巿利西昌斯克（Lysychansk）3日淪陷，根據《衛報》，英國國防部6日發布戰情報告指出，俄軍持續鞏固對盧甘斯克州及利西昌斯克控制權之際，正將大部分剩餘兵力派往烏東，主要集結於第二大城哈爾科夫東南方、斯拉夫揚斯克以北的伊久姆（Izium）。

英國國防部表示，儘管面臨烏軍頑強抵抗，俄軍過去一周內又從伊久姆推進5公里，來自東部及西部的部隊已經抵達斯拉夫揚斯克北部16公里處，且該市還受到來自中部、南部的武裝勢力威脅，因此拉夫揚斯克之戰很可能成為頓巴斯爭奪戰下一場關鍵戰役。

斯拉夫揚斯克持續遭到俄軍炮擊及空襲，市長利亞赫（Vadym Lyakh）6日表示，一處市場5日遭到攻擊，造成2人死亡，7人受傷。頓內茨克州州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）此前也直言，「在頓內茨克，沒有未受炮擊的安全之地。」

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