頓巴斯關鍵之戰！　英國防部曝：斯拉夫揚斯克是下個重要戰場

▲ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第134天,俄軍攻佔烏東盧甘斯克州後,在頓內茨克州持續發動攻擊。英國國防部分析,頓內茨克州前線主要城市斯拉夫揚斯克(Sloviansk)將是頓巴斯之戰下個關鍵戰場。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73



#StandWithUkraine pic.twitter.com/5E5JLGbY82