接見美挺台參議員史考特　蔡英文：台美洽簽貿協規畫出更清晰藍圖

▲蔡英文8日在總統府接見美國參議員史考特（Rick Scott）。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）



記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）於7日下午抵達台灣，展開至7月9日，為期3天的訪問行程。總統蔡英文8日上午在總統府內接見史考特，她在致詞時表示，感謝史考特參議員在深化台美經貿關係的努力，上個月，台美21世紀貿易倡議已經啟動，「我們對於未來台美之間洽簽貿易協定，共同規畫出更清晰的藍圖」。

蔡英文表示，要代表台灣人民表達誠摯的歡迎史考特參議員來訪，參議員長期支持台灣，今年訪問立陶宛期間還特別造訪駐立陶宛代表處，是第一位訪問台灣立陶宛駐處的美國國會議員，也展現出民主夥伴團結精神。

蔡英文說，藉這個機會要感謝史考特參議員在今年、去年時，都提出攸關台灣安全議題的法案，台灣也會持續跟美國密切合作，共同維護印太地區的穩定和繁榮。

蔡英文表示，這幾年來不論是疫情大流行或是威權主義大擴張或是今年俄羅斯入侵烏克蘭，這些全球性的變化都告訴我們，民主夥伴之間必須更加深化合作。

蔡英文說，要感謝史考特參議員在深化台美經貿關係的努力，包括今年5月聯名致函拜登總統，表達對台灣參與印太經濟架構的支持。上個月，台美21世紀貿易倡議已經啟動，也舉辦了第一場會談，「我們對於未來台美之間洽簽貿易協定，共同規畫出更清晰的藍圖」。

接著蔡英文提到，也是在上個月底，台灣籌組了全球最大的企業代表團到華府出席投資高峰會，並且到許多州進行訪問，尋求赴美投資的更多商機，「我們相信這些互動交流都將為台美合作持續打下深厚的基礎」，最後，再次感謝各位的來訪，期待史考特參議員的支持下，台美夥伴關係將更堅持緊密。