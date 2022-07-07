梵中主教任命協議續約？　外交部：與教廷合作確保我國利益

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

教廷與中國政府於2018年9月簽署梵中主教任命臨時性協議，約期為兩年，自2020年10月協議屆期續約後，本（2022）年10月即將再度屆期。對於教宗方濟各近日表示，盼梵中主教任命臨時性協議能續約，外交部發言人歐江安今（7日）表示，我方將密切觀察相關情勢的發展，並與教廷有關單位切取聯繫，台灣將繼續推動與教廷及天主教會的合作，以確保我國利益。

教廷自簽署協議以來，已多次對外公開強調，梵中臨時協議目的在解決天主教會在中國的教務問題，不會觸及政治事務，該協議屆期續約教廷表示也是為處理教務問題。

歐江安今天在例行記者會答覆媒體提問表示，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改變，我方期盼該協議有助改善中國大陸宗教自由及保障基本人權，讓中國境內的天主教徒能享有真正自主的信仰生活，早日融入教宗所領導的普世教會，促使中國逐步落實宗教自由化。

歐江安表示，外交部已注意到教廷、中國外交部相關發言，我方將密切觀察相關情勢的發展，並與教廷有關單位切取聯繫。台灣將繼續推動與教廷及天主教會的合作，以確保我國利益，包括台灣天主教徒的福祉不受影響，進一步深化我國與梵蒂岡基於普世價值與共同理念的邦誼。