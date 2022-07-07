▲向外國人介紹鬼月！新北市圖免費學英語，陪讀餐券不放假。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館特別在暑假期間推出一系列免費有趣的英語學習營，金山分館帶學童逛老街學英文，三峽分館教親子認識古典音樂同時學英文，汐止分館推出英語戲劇夏令營，永和分館教大家錄製英文廣播劇，土城分館則搭配中元節，推出另類中元英閱會，透過生活化的英語學習體驗，帶小朋友以輕鬆的方式學英文。

金山分館特別邀請曾獲紐約時報最佳移民英文教師獎的楊筱薇老師，為金山學童客製化英語課程，將帶孩子金山老街微旅行，聽地方故事，用雙語認識在地文化的獨家特色。三峽分館「古典音樂學英文」則透過歌劇「魔笛」、芭蕾舞劇「胡桃鉗」、管弦樂作品「動物狂歡節」、「韋瓦第 四季協奏曲」、「彼得與狼」等經典古典音樂的導聆欣賞，帶小朋友輕鬆用音樂學英文。

汐止分館「英語戲劇營」將帶小朋友創意演出經典童話「三隻小豬」，同時邀請到熱愛臺灣小吃的美籍外師，教大家如何用英文跟外國人介紹蚵仔煎、臭豆腐、滷肉飯等夜市美食。永和分館「英語編採創作營」結合英語繪本閱讀、藝術創作、實地採訪編輯、手工書製作、以及廣播劇聲音表演等多元活動，帶孩子錄製在地英語繪本故事。土城分館則搭配農曆七月中元節，帶大家認識應景的中元普渡祭品料理與傳統民俗的英文。

另外，暑假期間陪讀服務也特別推出結合SDGs主題的「世界閱Summer」免費才藝課程，包括昆蟲大發現、科學生活大發現、走進圖書館的閱讀魔法、賽車機器人營、太空戰士科學營、微觀世界探索營等多元閱讀主題活動，讓學童跨域學習，從生活中推動永續發展教育，擁有豐富的暑假生活。

「幸福餐券」也持續提供弱勢學童（低收、中低收、高風險、身心障礙）80元的用餐照顧，可以就近到便利商店換取餐點，歡迎有需要的家長多多利用。英語學習營與暑期陪讀夏令營即日起開放報名，詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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