怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機：不會說住台北

▲原PO認為許多新北人會自稱是台北人。（圖／取自pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

每當第一次認識新朋友或同事時，總不能免俗地禮貌性問一下對方「你是哪裡人？」然而這個話題總是讓雙北的朋友們很是敏感。一名網友就表示，自己遇過一堆「台北人」，結果相處久了之後，才發現對方是新北人，讓他相當不解，貼文也引發熱議。

一名網友在PTT上以「住新北市一直說自己台北人是在哈囉？」為題發文，表示出社會到現在，遇過許多人都自稱是「台北人」，結過經過長時間的相處後，才發現對方根本不是住在台北市，而是新北市，讓他相當無言直呼，為什麼新北人老是說自己是台北人？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO無解為何多數新北人要自稱是台北人。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，引起網友們的論戰，「新北人很少說自己是新北人誒」、「都是台北，不要分這麼細」、「大台北概念」、「淡水人不會說是台北人」、「主要是北漂的這些」、「還好啦，生活圈都北市，新北只是睡覺用」、「北漂仔都會特別強調」、「我住新北，但我A開頭的，夠不夠格」、「我認識一些人明明住在八里，但是就是要說住淡水，一個住石牌，就說自己住天母，住北投的說自己住石牌」。

也有網友指出，真台北人的回答有玄機，「真台北人會直接說住哪一區」、「真的台北人都說我大安、我北投這樣」、「真正台北人會說他住大安區信義區」、「台北人都會講捷運站或區，比較不會說台北人，新北的話一半一半」、「台北人都自稱我天母的、我信義的、我oo的」。

▲底下網友點出「真台北人」不會說自己住台北。（圖／翻攝自PTT）